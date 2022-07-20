Расследования

«Уехала с детьми домой»: пропавшую с двумя девочками няню нашли в Волгоградской области

Расследования 20.07.2022 10:32
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20.07.2022 10:32


В Быковском районе Волгоградской области нашли няню, которая накануне пропала вместе с двумя девочками. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая не могла найти своих дочек – 9-летнюю и 5-летнюю девочек. 

Дети находились под присмотром ее 30-летней подруги. Однако, вернувшись с работы домой, волжанка обнаружила, что дети вместе с няней пропали. При этом на телефонные звонки подруга не отвечала. 

Утром и детей, и горе-няню нашли на родине подруги – в Быковском районе. Она уехала домой, почему-то забыв предупредить мать детей, и прихватив своих подопечных. С найденными девочками также оказалось все в порядке. 

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