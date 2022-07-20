В Быковском районе Волгоградской области нашли няню, которая накануне пропала вместе с двумя девочками. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая не могла найти своих дочек – 9-летнюю и 5-летнюю девочек.

Дети находились под присмотром ее 30-летней подруги. Однако, вернувшись с работы домой, волжанка обнаружила, что дети вместе с няней пропали. При этом на телефонные звонки подруга не отвечала.

Утром и детей, и горе-няню нашли на родине подруги – в Быковском районе. Она уехала домой, почему-то забыв предупредить мать детей, и прихватив своих подопечных. С найденными девочками также оказалось все в порядке.