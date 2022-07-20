В Волжском 5-летняя и 9-летняя девочки пропали вместе с няней

Расследования 20.07.2022 08:28
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20.07.2022 08:28
В Волжском разыскивают двоих детей, которые пропали накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в УВД Волжского Волгоградской области, в розыск объявлены 9-летняя Светлана Глазова и 5-летняя Алина Бадина. Дети могут находиться с 30-летней Еленой Жуковой, которая была няней у девочек.
Приметы Алины Балиной - на вид 4-5 лет, рост 110 см, волос светлый до плеч, собран в хвост, худощавого телосложения, одета в красную футболку, разноцветные бриджи.
Приметы Светланы Глазовой - На вид 9-10, плотного телосложения, рост 120 см, глаза голубые, волосы русые до плеч, одета: серое платье , белые сандалии.
В случае, если вам известно об их местонахождении, просьба сообщить сотруднику полиции по телефону - 89272519059.
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