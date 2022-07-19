Гремячинский горно-обогатительный комбинат наращивает производственный потенциал

Экономика 19.07.2022 10:13 Новости компаний
0
19.07.2022 10:13 Новости компаний
Новые перспективы развития современного горно-обогатительного предприятия наметили участники стратегической сессии на промплощадке «ЕвроХим-ВолгаКалия». Для участия в выездном совещании на промплощадку Гремячинского горно-обогатительного комбината приехали глава Дивизиона Горнорудный, руководители финансового, инвестиционного и стратегического подразделений АО «МХК «ЕвроХим».
На стратегической сессии руководители обсудили основные параметры развития Гремячинского ГОКа. Все вопросы решались с опорой на текущие показатели производства.
Работа сессии началась с посещения важнейших объектов подземной инфраструктуры комбината. Сейчас протяженность подземных горных выработок Гремячинского ГОКа составляет порядка 40 километров. Руководители осмотрели сооружения рудника и парк горнопроходческой техники, определили важнейшие аспекты работы подземного комплекса, особое внимание уделили производительности комбайнов.
На поверхности делегация посетила главный корпус фабрики, отделения: дробления, сушки, грануляции и один из самых габаритных объектов промплощадки «ЕвроХим-ВолгаКалия» - склад готовой продукции, в котором может храниться до 250 тысяч тонн хлористого калия.
На основе полученных сведений участники сессии наметили наиболее перспективные направления дальнейшего повышения производительности предприятия – это запасы и увеличение ресурсной базы Гремячинского месторождения, повышение уровня извлечения полезного компонента в процессе переработки руды на сильвинитовой обогатительной фабрике.
Руководители «ЕвроХима» и профильных подразделений Гремячинского ГОКа определили направления производства, которые могут быть усовершенствованы для достижения более высоких показателей. Разработали комплекс мероприятий, которые помогут вывести на более высокий уровень производительность объектов рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики, повысить эффективность логистической инфраструктуры предприятия.
Эти мероприятия включены в производственную программу Гремячинского ГОКа, рассчитанную на пять лет, с четкими сроками достижения намеченных объемов производства.
В итоговом обсуждении руководители компании «ЕвроХим» дали высокую оценку успехам коллектива комбината в реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Глава Дивизиона Горнорудный Роман Филиппов от имени оргкомитета Международного форума «Инновации и развитие» вручил исполнительному директору ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» диплом лауреата и почетную медаль «За инновации и развитие». Награда представлена за заслуги в области инновационной деятельности, способствующей экономическому развитию страны.
Руководитель поблагодарил исполнительного директора «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгения Сахарова за существенный вклад в развитие инновационной деятельности и формирование благоприятного общественного мнения об инновационном потенциале компании «ЕвроХим».
ВТБ: спрос на розничные кредиты в июне вырос в 1,5 раза19.07.2022 14:03
Экономика 19.07.2022 14:03
ВТБ: продажи ипотеки в России в этом году могут превысить 4,5 трлн рублей19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56
Рефинансировать в Сбере ипотеку других банков можно с первого дня выдачи19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56
Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остаток19.07.2022 11:32
Экономика 19.07.2022 11:32
«Открытие Авто»: продавцы трехлетних автомобилей не спешат снижать цены19.07.2022 09:21
Экономика 19.07.2022 09:21
«Главное – это люди»: в Волгограде отметили 60 лучших сотрудников «Красного Октября»18.07.2022 16:17
Экономика 18.07.2022 16:17
Сбер первым в России полностью перевёл розничный кредитный процесс на собственное программное обеспечение18.07.2022 14:17
Экономика 18.07.2022 14:17
Сбер снизил ставку по уже выданной ипотеке18.07.2022 13:53
Экономика 18.07.2022 13:53
Волгоградстат впервые с начала года зафиксировал дефляцию18.07.2022 12:46
Экономика 18.07.2022 12:46
Банк «Открытие» открыл Группе ЦДС кредитную линию на 6,9 млрд рублей18.07.2022 12:18
Экономика 18.07.2022 12:18
ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП18.07.2022 11:19
Экономика 18.07.2022 11:19
Средние зарплаты в Волгоградской области увеличились на 700 рублей18.07.2022 08:35
Экономика 18.07.2022 08:35
Огромный участок земли в Волго-Ахтубинской пойме изымают для авиаклуба16.07.2022 20:29
Экономика 16.07.2022 20:29
Первые 20 тонн быковских арбузов собрали в Волгоградской области16.07.2022 13:29
Экономика 16.07.2022 13:29
Волгоградская промышленность набирает обороты16.07.2022 11:54
Экономика 16.07.2022 11:54