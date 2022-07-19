Экономика

Гремячинский горно-обогатительный комбинат наращивает производственный потенциал

Экономика 19.07.2022 10:13 Новости компаний
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19.07.2022 10:13 Новости компаний



Новые перспективы развития современного горно-обогатительного предприятия наметили участники стратегической сессии на промплощадке «ЕвроХим-ВолгаКалия». Для участия в выездном совещании на промплощадку Гремячинского горно-обогатительного комбината приехали глава Дивизиона Горнорудный, руководители финансового, инвестиционного и стратегического подразделений АО «МХК «ЕвроХим». 
На стратегической сессии руководители обсудили основные параметры развития Гремячинского ГОКа. Все вопросы решались с опорой на текущие показатели производства. 
Работа сессии началась с посещения важнейших объектов подземной инфраструктуры комбината. Сейчас протяженность подземных горных выработок Гремячинского ГОКа составляет порядка 40 километров. Руководители осмотрели сооружения рудника и парк горнопроходческой техники, определили важнейшие аспекты работы подземного комплекса, особое внимание уделили производительности комбайнов. 
На поверхности делегация посетила главный корпус фабрики, отделения: дробления, сушки, грануляции и один из самых габаритных объектов промплощадки «ЕвроХим-ВолгаКалия» - склад готовой продукции, в котором может храниться до 250 тысяч тонн хлористого калия.
На основе полученных сведений участники сессии наметили наиболее перспективные направления дальнейшего повышения производительности предприятия – это запасы и увеличение ресурсной базы Гремячинского месторождения, повышение уровня извлечения полезного компонента в процессе переработки руды на сильвинитовой обогатительной фабрике. 
Руководители «ЕвроХима» и профильных подразделений Гремячинского ГОКа определили направления производства, которые могут быть усовершенствованы для достижения более высоких показателей. Разработали комплекс мероприятий, которые помогут вывести на более высокий уровень производительность объектов рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики, повысить эффективность логистической инфраструктуры предприятия.
Эти мероприятия включены в производственную программу Гремячинского ГОКа, рассчитанную на пять лет, с четкими сроками достижения намеченных объемов производства.



В итоговом обсуждении руководители компании «ЕвроХим» дали высокую оценку успехам коллектива комбината в реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Глава Дивизиона Горнорудный Роман Филиппов от имени оргкомитета Международного форума «Инновации и развитие» вручил исполнительному директору ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» диплом лауреата и почетную медаль «За инновации и развитие». Награда представлена за заслуги в области инновационной деятельности, способствующей экономическому развитию страны. 
Руководитель поблагодарил исполнительного директора «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгения Сахарова за существенный вклад в развитие инновационной деятельности и формирование благоприятного общественного мнения об инновационном потенциале компании «ЕвроХим».

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