В Волгоградской области зафиксировано 13 случаев отравлений грибами

Происшествия 19.07.2022 07:54
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19.07.2022 07:54
В Волгоградской области за истекший период 2022 года зарегистрировано уже 13 случаев отравлений грибами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, во всех случаях виновниками проблем со здоровьем отравившихся были грибы домашнего приготовления.
К счастью, случаев отравлений среди детей в этом году не зафиксировано.
В управлении Роспотребнадзора напоминают, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.
При этом в регионе уже в июне начался сезон сбора грибов. Главное, что нужно знать при посещении леса – никогда не класть в корзинку грибы, в которых вы сомневаетесь и не знаете точно, что их можно употреблять в пищу.
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