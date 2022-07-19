В Волгоградской области зафиксировано 13 случаев отравлений грибами









В Волгоградской области за истекший период 2022 года зарегистрировано уже 13 случаев отравлений грибами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, во всех случаях виновниками проблем со здоровьем отравившихся были грибы домашнего приготовления.





К счастью, случаев отравлений среди детей в этом году не зафиксировано.





В управлении Роспотребнадзора напоминают, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.





При этом в регионе уже в июне начался сезон сбора грибов. Главное, что нужно знать при посещении леса – никогда не класть в корзинку грибы, в которых вы сомневаетесь и не знаете точно, что их можно употреблять в пищу.



