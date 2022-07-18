Сбер снизил ставку по уже выданной ипотеке

Экономика 18.07.2022 13:53 Новости компаний
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18.07.2022 13:53 Новости компаний
Сбер снизил ставки по действующим ипотечным кредитам. Данное решение касается ипотеки, оформленной в период с 1 марта по 30 мая 2022 года включительно по ставке 13,9% годовых и выше. Предложением на снижение можно воспользоваться только один раз и только до 15 октября 2022 года.
Чтобы уменьшить ставку, заёмщику необходимо подать заявку на снижение. Сделать это может только основной заёмщик и только в личном кабинете сервиса недвижимости Домклик. Услуга будет доступна для ипотеки, соответствующей требованиям. Для какой ипотеки доступно снижение, как считается новая ставка, а также другие подробности раскрыты в статье на Домклик.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Сбер совершает значительный шаг и снижает ставки по уже выданным ипотечным кредитам. Мы это делаем в интересах клиентов банка, которые оформили ипотеку в период действия высоких ставок. По нашим подсчётам, снижение ставок коснётся 15 тыс. кредитов с остатком долга на общую сумму 29 млрд рублей»
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