



Жители Новоаннинского района Волгоградской области подсчитывают ущерб от ливня, который прошел здесь накануне вечером. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, ливень сопровождался сильным ветром, который сбивал с веток созревающие плоды – яблоки и груши.

Кроме того, сильный ветер оголил крышу сельской администрации в хуторе Черкесовский. Уже начат ремонт кровли, так как синоптики вновь обещают ухудшение погоды.

Пострадали и огороды жителей, которые залило дождевой водой.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких районах Волгоградской области выпал крупный град. Пострадали в том числе и камышинские бахчеводы.

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