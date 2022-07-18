МЧС предупредило о ливнях и граде в Волгоградской области 18 июля

Общество 18.07.2022 09:02
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18.07.2022 09:02
В ГУ МЧС по Волгоградской области вновь предупредили об ухудшении погодных условий на территории региона. Так, до конца суток, 18 июля, а также ночью и утром 19 июля в Волгоградской области ожидаются дожди, ливни, грозы и град.
При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
Напомним, из-за непогоды, которая на прошлой неделе накрыла несколько районов региона, был нанесен серьезный ущерб сельхозпосадкам.
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