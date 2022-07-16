«Все дырявое, нет ничего»: в Волгоградской области град разорил бахчеводов











Жуткими кадрами последствий выпавшего в Волгоградской области града делятся жители сельских районов. Самый серьезный ущерб стихия нанесла бахчеводам Камышинского района. Telegram–канал «Новоаннинский сегодня» опубликовал видео изрешеченных градом камышинских арбузов.

«Все дырявое, нет ничего», - сокрушается автор видео. Огромное поле с бахчевыми культурами оказалось уничтожено градом. Все ягоды разбиты ледяными шариками, которые были размером с перепелиное яйцо. Повреждены и теплицы.

Стихия сильно подпортила настроение жителей района в преддверии арбузного фестиваля в Камышине, который запланирован на конец августа текущего года.

Новоаннинскому району повезло больше. Небольшой град прошел только в хуторе Кузнецовском. Огороды в этом населенном пункте не повреждены, утверждает местный Telegram–канал.

Видео: «Новоаннинский сегодня»/ t.me



