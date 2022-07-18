Банк «Открытие» открыл Группе ЦДС кредитную линию на 6,9 млрд рублей

Экономика 18.07.2022 12:18 Новости компаний
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18.07.2022 12:18 Новости компаний
Банк «Открытие» открыл Группе ЦДС очередную кредитную линию объемом в 6,9 млрд рублей на строительство второй очереди жилого квартала Parkolovo на севере Санкт-Петербурга площадью свыше 85 тысяч м2.
— Наш банк продолжает выступать надежным финансовым партнером группы ЦДС и помогает корпорации возводить современное и комфортабельное жилье как в Санкт-Петербурге, так и в Ленобласти, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Проект позволит улучшить свои жилищные условия более чем 1200 семей, которые получат возможность приобрести квартиры с чистовой отделкой. Кроме того, в рамках строительства второй очереди ЖК Parkolovo застройщик построит детский сад на 280 мест.
— Мы сотрудничаем с банком «Открытие» при реализации двух масштабных проектов на севере Санкт-Петербурга – квартала Parkolovo и микро-города ЦДС «Новые Горизонты». Банк является нашим стратегическим партнером, с которым нас связывают длительные и взаимовыгодные деловые отношения. Укрепление и развитие этого сотрудничества подтверждают правильность выбранного нами подхода и гарантируют покупателям высочайший уровень надежности наших проектов, – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев.
Корпуса второй очереди квартала комфорт-класса Parkolovo выполнены в форме каре и имеют закрытые внутренние дворы, оборудованные системами контроля доступа и видеонаблюдения. Для автомобилистов рядом с корпусами предусмотрен многоярусный паркинг на 468 машиномест и гостевые парковочные места. Благоустройство территории второй очереди продолжает единую для всего проекта тему природных зон Северо-Запада России. Здания будут введены в эксплуатацию в 4 квартале 2024 года.
Parkolovo – масштабный проект Группы ЦДС в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На участке площадью 50 га предусмотрено строительство 350 тыс. кв. м жилья переменной этажности (от 14 до 16 этажей) и собственной социальной инфраструктуры – трех детских садов и школы на 1550 учеников. Для автомобилистов будут возведены крытые паркинги на 4477 машиномест с автоматизированным доступом. Для коммерческой инфраструктуры отведены торговые галереи на первых этажах жилых домов. Отличительной особенностью Parkolovo является пешеходный парк-бульвар протяженностью около 1 км. Он станет полноценным общественным пространством с прогулочными и велодорожками, детскими и спортивными площадками, а также пространствами для отдыха.
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