При финансовой поддержке Сбербанка фермеры Волгоградской области провели весеннее полевые работы и готовятся к сбору урожая
Экономика 12.07.2022 18:40 Новости компаний
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12.07.2022 18:40 Новости компаний
С начала года в Волгоградской области Сбербанк выдал кредиты клиентам сельскохозяйственной отрасли малого бизнеса на сумму свыше 1,6 млрд. Из них по программам государственной поддержки сельхозпроизводителей Сбербанк выдал порядка 1,3 млрд рублей более чем 150 крестьянско-фермерским хозяйствам.
Целевые займы используются на приобретения семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, обновление сельхозтехники и другие весенне-полевые работы. При этом около 22% всех заявок на получение кредита были оформлены онлайн без предварительного посещения банка.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
— Волгоградская область — один из ведущих агропромышленных регионов страны, и Сбербанк всегда готов поддерживать местных сельхозпроизводителей. Благодаря взаимодействию с региональной властью и участию банка в государственных программах отраслевой поддержки мы можем оказывать действенную финансовую поддержку малым фермерским хозяйствами, предпринимателям, задействованным в аграрном секторе экономики. Наши продукты и сервисы доступны и вызывают интерес у представителей АПК. Для нас важно своевременно обеспечить наших клиентов необходимыми финансовыми ресурсами для проведения весенних полевых работ и сбора урожая.
Программа льготного кредитования МСХ даёт возможность сельскохозяйственным производителям получить не только краткосрочные, но и инвестиционные кредиты, которые позволяют строить складские помещения, обновлять парк техники, модернизировать производственные мощности предприятий и др.
Полную информацию о реализуемых в банке программах поддержки и кредитования можно узнать на официальном сайте банка.
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