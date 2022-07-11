В Волгограде у водителя случился инсульт в дороге: видео страшного ДТП

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 11 июля, утром произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, причиной которого, по предварительным данным, стал инсульт, настигший водителя в дороге. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, на проезде Дорожников иномарка влетела в столб, после чего несколько раз перевернулась.





– По предварительным данным, в 05.15 73-летний водитель «Лифан Солано», двигаясь по проезду Дорожников со стороны улицы Шекснинской в сторону Землячки, не справился с управлением из-за плохого самочувствия и совершил наезд на столб, – прокомментировали в главке региональной полиции. – В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля были доставлены в больницу.

Известно, что бригадой скорой помощи мужчина был эвакуирован с места аварии в больницу с предварительным диагнозом «инсульт», а также с резаными ранами и ушибами. Его пассажирка – 67-летняя женщина – получила травмы головы и ушиб грудной клетки.

Судя по записи с камер дорожного видеонаблюдения, первыми до приезда медиков помощь оказывали пострадавшим водители проезжавших мимо автомобилей.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области