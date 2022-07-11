В Ворошиловском районе Волгограда в ночь с 9 на 10 июля произошло столкновение двух автомобилей службы такси. Момент столкновения, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировали камеры, установленные на пересечении улиц Академической и Козловской.





– По предварительным данным, водитель Kia Rio при проезде перекрестка не предоставил преимущество и столкнулся с ХHyundai Solaris, – прокомментировали дорожный инцидент в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Согласно записи камер дорожного видеонаблюдения, удар был такой силы, что Hyundai Solaris