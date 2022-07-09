В Жирновске утонули мужчина и 6-летний ребенок

Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о том, что во время купания в Волгоградской области пропали три человека - во Фролово и в Михайловке. Поиски людей продолжаются.
Происшествия 09.07.2022 14:27
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09.07.2022 14:27
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о том, что во время купания в Волгоградской области пропали три человека - во Фролово и в Михайловке. Поиски людей продолжаются.
Следователями СКР устанавливаются обстоятельства гибели 34-летнего мужчины и 6-летнего ребёнка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в Жирновске.
Мужчина вместе со своими друзьями, у которых был 6-летний ребенок, отдыхали на пляже на берегу реки Медведица.
Вечером мужчина, взяв ребенка своих знакомых, пошел купаться, однако спустя некоторое время взрослый и ребенок погрузились под воду и уже не вынырнули.
Тела достали водолазы.
Причина смерти установлена – утопление.
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о том, что во время купания в Волгоградской области пропали три человека - во Фролово и в Михайловке. Поиски людей продолжаются.
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