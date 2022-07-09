В Жирновске утонули мужчина и 6-летний ребенок









Следователями СКР устанавливаются обстоятельства гибели 34-летнего мужчины и 6-летнего ребёнка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в Жирновске.





Мужчина вместе со своими друзьями, у которых был 6-летний ребенок, отдыхали на пляже на берегу реки Медведица.





Вечером мужчина, взяв ребенка своих знакомых, пошел купаться, однако спустя некоторое время взрослый и ребенок погрузились под воду и уже не вынырнули.







Тела достали водолазы.





Причина смерти установлена – утопление.