Банк «Открытие»: снижение ставок по льготной ипотеке повысило спрос на кредиты и страхование в Волгоградской области
Экономика 08.07.2022 16:01 Новости компаний
0
08.07.2022 16:01 Новости компаний
Снижение ставки по льготной ипотеке с господдержкой в новостройках до 7% и последовавший за этим пересмотр рыночных ставок ведущими банками страны резко повысили спрос на ипотечное кредитование и страхование. Так, в банке «Открытие» количество звонков в колл-центр в третьей декаде июня выросло на 30%, а число заявок на ипотеку – на 70%. Статистика компании «Росгосстрах» также демонстрирует рост количества заявок на ипотечное страхование.
— Клиенты банка при быстром выходе на сделку по ипотеке пользуются дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действующим ставкам льготных программ. Таким образом ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,3%, по семейной ипотеке 5,3%. Львиная доля кредитов оформляется в третьей декаде именно по этим ставкам, — отмечает управляющий банка «Открытие» в Волгоградской области Сергей Крупчатников.
В Волгоградской области прирост объема выдач ипотечных кредитов в июне относительно мая составил 27%, и только за последнюю неделю было заключено столько же договоров, как и за предыдущие три. Средний размер ипотечного кредита составляет 2,5 млн рублей.
В июле в банке ожидают дальнейший рост выдач по заявкам, оформленным во второй половине июня.
— В большинстве регионов нашего присутствия мы наблюдаем рост заявок, — говорит директор Департамента ипотечных продаж «Росгосстраха» Сергей Дерман. — Оживление связано в том числе с нереализованным спросом в марте-апреле, когда ставки на ипотечные кредиты в силу понятных обстоятельств были для многих россиян просто неподъемными, а также с понижением ключевой ставки Банка России 10 июня до уровня в 9,5%.
Фото: Павел Мирошников/ ИА "Высота 102"
УК «Открытие» предлагает фонд для госслужащих08.07.2022 14:51
Экономика 08.07.2022 14:51
«Открытие Авто»: июньский рост авторынка может смениться падением в июле08.07.2022 13:45
Экономика 08.07.2022 13:45
Больше половины клиентов ВТБ отказались от печати чеков в банкоматах08.07.2022 12:43
Экономика 08.07.2022 12:43
Банк «Открытие»: лишь четверть жителей ЮФО готовы приобретать доллары, если снимут ограничения на их покупку08.07.2022 12:32
Экономика 08.07.2022 12:32
Управленцам и продавцам легче всего найти работу в Волгограде08.07.2022 11:29
Экономика 08.07.2022 11:29
ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 60% в июне08.07.2022 11:15
Экономика 08.07.2022 11:15
Гремячинский ГОК показал пример экологической ответственности08.07.2022 10:01
Экономика 08.07.2022 10:01
ВТБ запустил календарь событий ВЭД для работы с зарубежными партнерами07.07.2022 15:19
Экономика 07.07.2022 15:19
Сбер запустил онлайн-сервис предоставления расчётных листков участникам зарплатных проектов07.07.2022 14:05
Экономика 07.07.2022 14:05
Банк «Открытие»: «Пушкинские горы» обрели «голос» и интернет07.07.2022 12:33
Экономика 07.07.2022 12:33
Зарплатным проектом Сбербанка чаще всего пользуются в представители малого бизнеса07.07.2022 11:33
Экономика 07.07.2022 11:33
ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%07.07.2022 10:46
Экономика 07.07.2022 10:46
Банк «Открытие»: юань впервые стал лидером прироста продаж иностранной наличной валюты07.07.2022 10:25
Экономика 07.07.2022 10:25
Волгоградская семья приобрела квартиру с дополнительной скидкой на ипотеку Сбера, благодаря сервису онлайн-бронирования07.07.2022 10:02
Экономика 07.07.2022 10:02
В Волгоградской области бензин подорожал за полгода на рубль07.07.2022 08:08
Экономика 07.07.2022 08:08