Экономика

Банк «Открытие»: снижение ставок по льготной ипотеке повысило спрос на кредиты и страхование в Волгоградской области

Экономика 08.07.2022 16:01 Новости компаний
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08.07.2022 16:01 Новости компаний


Снижение ставки по льготной ипотеке с господдержкой в новостройках до 7% и последовавший за этим пересмотр рыночных ставок ведущими банками страны резко повысили спрос на ипотечное кредитование и страхование. Так, в банке «Открытие» количество звонков в колл-центр в третьей декаде июня выросло на 30%, а число заявок на ипотеку – на 70%. Статистика компании «Росгосстрах» также демонстрирует рост количества заявок на ипотечное страхование.
Клиенты банка при быстром выходе на сделку по ипотеке пользуются дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действующим ставкам льготных программ. Таким образом ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,3%, по семейной ипотеке 5,3%. Львиная доля кредитов оформляется в третьей декаде именно по этим ставкам, —  отмечает управляющий банка «Открытие» в Волгоградской области Сергей Крупчатников.
В Волгоградской области прирост объема выдач ипотечных кредитов   в июне относительно мая составил  27%, и только за последнюю неделю было заключено столько же  договоров, как и  за предыдущие три. Средний размер ипотечного кредита составляет 2,5 млн рублей.
В июле в банке ожидают дальнейший рост выдач по заявкам, оформленным во второй половине июня.
В большинстве регионов нашего присутствия мы наблюдаем рост заявок, — говорит директор Департамента ипотечных продаж «Росгосстраха» Сергей Дерман.Оживление связано в том числе с нереализованным спросом в марте-апреле, когда ставки на ипотечные кредиты в силу понятных обстоятельств были для многих россиян просто неподъемными, а также с понижением ключевой ставки Банка России 10 июня до уровня в 9,5%.
Фото: Павел Мирошников/ ИА "Высота 102"

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