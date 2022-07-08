В Волгограде устраняют течь на водопроводе по улице Землячки

Жители Дзержинского района Волгограда сегодня, 8 июля, обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на коммунальную течь по улице Землячки. За три дня, сообщили волгоградцы, на улице затопило двор многоквартирных домов №56 и №58, а также прилегающую дорогу.

– Уже три дня из колодца фонтаном бьет вода, – рассказали жильцы многоквартирного дома. – Утром и вечером одна и та же картина. По дороге по улице Землячке разлились настоящие реки, и никто не торопится устранять этот порыв. У нас два вопроса: за чей счет банкет и когда он прекратится?





В компании «Концессий водоснабжения» информационному агентству сообщили, что сегодня, 8 июля, на место аварии выехала бригада рабочих. Устранить неисправность обещают до конца дня.

– На трубопроводе диаметром 200 мм по улице Землячки, 52 произошло технологическое нарушение. На месте работает бригада «Концессий водоснабжения», – сообщили в пресс-службе компании. – По предварительной оценке, восстановительные работы будут завершены в течение дня.

Отвечая на первый вопрос горожан, в компании уточняют, что издержки несет компания. На квитанциях за ЖКУ последствия аварии никак не скажутся:

– Напоминаем, что абоненты платят только за фактически потреблённый ресурс, который прошёл через общедомовой счётчик. Потери, в случае излива воды на рельеф, несёт ресурсоснабжающая организация

Видео: читатели ИА "Высота 102"