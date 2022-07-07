В Волгограде машины «спотыкаются» и падают в ловушку на проспекте: видео

В Советском районе Волгограда на проспекте Университетском вблизи «Зеленого кольца» на протяжении последних двух недель причиной ДТП и пробок ежедневно становится яма посреди проезжей части. О препятствии на пути в редакцию ИА «Высота 102» не раз сообщали волгоградские автолюбители. Корреспонденты информагентства 7 июля выяснили, когда ликвидируют дорожную ловушку.





– Примерно с 16 июня в районе Богданова, 1 появилась на проезжей части яма. Коммунальщики ее, конечно, обнесли ограждениями и бетонными блоками, но это не убавило проблем, – рассказал читатель информационного агентства Виктор Вишневецкий. – Несколько дней назад в эту ловушку едва не не нырнула «с головой» машина. Доставать пришлось проезжавшим мимо водителям. Мелкие аварии здесь происходят регулярно. По утрам и вечерам из-за «споткнувшихся» водителей собираются пробки.

Редакции информагентства удалось выяснить происхождение ямы. По сведениям компании «Концессии водоснабжения», устранить ловушку на дороге планируют до конца текущей недели.

– В рамках строительства канализационного коллектора к микрорайону «Родниковая долина» на улице Богданова осуществляется прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения под 2-ой Продольной магистралью, – объяснили разрытие посреди проезжей части в компании «Концессии водоснабжения». – В ходе проведения работ на участке проезжей части произошла локальная просадка грунта, повлекшая деформацию проезжей части. До конца текущей недели специалисты завершат засыпку, сформируют щебеночное основание и восстановят асфальтобетонное покрытие автодороги.

В компании приносят извинения волгоградским автолюбителям за временные неудобства.

– Введение в эксплуатацию новой линии водоотведения позволит снизить нагрузку на существующий коллектор и улучшит качество оказываемых услуг водоотведения жителям Советского района, а также обеспечит комплексное развитие территории на следующие 15-20 лет, – добавляют в «Концессиях».