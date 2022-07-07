Банк «Открытие»: юань впервые стал лидером прироста продаж иностранной наличной валюты

Экономика 07.07.2022 10:25 Новости компаний
0
07.07.2022 10:25 Новости компаний
Розничные клиенты банка «Открытие» увеличили объемы покупки иностранной наличной валюты, отличной от доллара США и евро, после снятия ограничений на ее приобретение с 20 мая.
Лидером роста наличных продаж стал китайский юань. Спрос на него вырос в восемь раз, существенно опередив валюты европейских и развивающихся рынков. Продажи популярных фунта стерлингов и швейцарского франка возросли в 2,5 раза. Интерес к остальным валютам тоже увеличился, но не так существенно.
Сейчас в кассах банка «Открытие» клиентам доступны девять валют: доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, китайский юань, иена, казахстанский тенге, норвежская крона и шведская крона.
— Объем наличной валюты в наших офисах достаточен для удовлетворения всех запросов клиентов без ограничений, – отметила Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие». — Банк также покупает наличную валюту у населения, в том числе доллар США и евро по курсу выше рыночного.
Для долларов США и евро действует особый порядок продажи, введенный ЦБ РФ. До 9 сентября 2022 года можно приобрести только доллары США и евро, которые поступили в кассы банка с 9 апреля 2022 года. Конверсионные операции с остальными валютами проводятся без ограничений.
Наличие валюты можно уточнить по телефону 8-800-700-37-10.
Зарплатным проектом Сбербанка чаще всего пользуются в представители малого бизнеса07.07.2022 11:33
Экономика 07.07.2022 11:33
ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%07.07.2022 10:46
Экономика 07.07.2022 10:46
Волгоградская семья приобрела квартиру с дополнительной скидкой на ипотеку Сбера, благодаря сервису онлайн-бронирования07.07.2022 10:02
Экономика 07.07.2022 10:02
В Волгоградской области бензин подорожал за полгода на рубль07.07.2022 08:08
Экономика 07.07.2022 08:08
ВТБ упрощает получение соцвыплат для клиентов06.07.2022 15:42
Экономика 06.07.2022 15:42
Количество Кредитных СберКарт достигло 5 миллионов06.07.2022 12:34
Экономика 06.07.2022 12:34
ВТБ: в июне продажи автокредитов в Волгограде выросли на 43%06.07.2022 11:09
Экономика 06.07.2022 11:09
Сбербанк объявил о запуске реферальной программы для малого и микробизнеса05.07.2022 14:44
Экономика 05.07.2022 14:44
Домклик запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир05.07.2022 14:08
Экономика 05.07.2022 14:08
ВТБ начал прием заявок на кредиты по обновленной льготной программе Корпорации МСП05.07.2022 14:02
Экономика 05.07.2022 14:02
Банк Уралсиб снизил ставки по госипотеке и семейной ипотеке05.07.2022 12:08
Экономика 05.07.2022 12:08
«Открытие Инвестиции» и ЛитРес подарят книгу за инвестиции05.07.2022 10:49
Экономика 05.07.2022 10:49
ВТБ выдал более 100 млрд рублей по ипотеке с господдержкой05.07.2022 10:48
Экономика 05.07.2022 10:48
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской области05.07.2022 10:20
Экономика 05.07.2022 10:20
Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Волгоградской области на 292 рубля05.07.2022 08:07
Экономика 05.07.2022 08:07