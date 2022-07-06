Под Волгоградом СК начал проверку после смерти 44-летнего рыбака

В Палласовском районе Волгоградской области организована проверка по факту смерти 44-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», тело мужчины обнаружили на берегу пруда Бульбин.
— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления.
Известно, что трагический инцидент произошел в 15 метрах от дома № 45 по улице Береговой в Палласовке. 5 июля местный житель отправился на рыбалку и не вернулся. Сестра погибшего начала самостоятельные поиски. Именно она и обнаружила тело родственника.
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