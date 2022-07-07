В Волгоградской области подросток отсек себе пальцы бензопилой









Трех пальцев на руке лишился 15-летний житель села Терса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, подросток нанес себе увечья в результате неосторожного обращения с бензопилой.

Юноша не смог справиться с профессиональным инструментом и случайно отсек себе фаланги трех пальцев на левой руке. Подростку оказали медицинскую помощь в Еланской ЦРБ. Он находится на амбулаторном лечении.



