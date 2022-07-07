В Волгоградской области подросток отсек себе пальцы бензопилой

Происшествия 07.07.2022 09:39
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07.07.2022 09:39
Трех пальцев на руке лишился 15-летний житель села Терса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, подросток нанес себе увечья в результате неосторожного обращения с бензопилой.
Юноша не смог справиться с профессиональным инструментом и случайно отсек себе фаланги трех пальцев на левой руке. Подростку оказали медицинскую помощь в Еланской ЦРБ. Он находится на амбулаторном лечении.
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