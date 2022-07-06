



Уголовное дело о мошенничестве при ремонте компьютерного томографа возбуждено в Волгограде.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обман вскрылся в ходе прокурорской проверки соблюдения требований бюджетного законодательства.

Установлено, что руководство больницы в Красноармейском районе заключило с медицинской организацией контракт на выполнение работ по ремонту компьютерного томографа на сумму 3,5 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен был отремонтировать томограф, заменив дефектный рентгеновский излучатель и систему охлаждения на новые комплектующие. Однако при исполнении контракта в дорогостоящем оборудовании установили бывший в употреблении рентгеновский излучатель, модель которого не была предусмотрена документацией.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно сайту госзакупок, ремонт компьютерного томографа проводился в больнице №15.



