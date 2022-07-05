Экономика

Домклик запустил посуточную аренду жилья – отелей, гостевых и жилых домов, квартир

Экономика 05.07.2022 14:08 Новости компаний
0
05.07.2022 14:08 Новости компаний


Домклик от Сбера и сервис Суточно.ру объявили о партнерстве и запустили онлайн-бронирование посуточной аренды жилья. Поиск отеля, мини-гостиницы,  дома, квартиры, комнаты, или хостела доступен на специальной странице Домклик и в мобильном приложении.
Пользователи Домклик теперь могут забронировать жилье по фиксированной цене на нужный срок — без дополнительных звонков и общения с арендодателями. Для этого достаточно зайти в раздел посуточной аренды Домклик и выбрать понравившийся вариант. Бронирование и платежи будут проходить на сайте партнера.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик:
— Мы расширяем возможности сервиса Домклик, делая его ещё более удобным и востребованным для людей. Посуточная аренда будет работать на территории всей России. Клиенты Домклик теперь могут находить жилье в краткосрочную аренду для рабочих поездок или на время отпуска. Домклик отдает приоритет безопасности пользователей. Сервис Суточно.ру не случайно стал нашим партнёром — он обеспечивает гарантированное заселение после бронирования и отсутствие скрытых комиссий.
Посуточная аренда жилья с возможностью онлайн-бронирования — это удобная и востребованная услуга. По данным Суточно.ру, спрос на такую аренду вырос в России за последний год более чем на 40%. 
Фото <a href='https://ru.freepik.com/photos/business-card'>Business-card фото создан(а) snowing - ru.freepik.com</a>

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
05.07.2022 14:44
Экономика 05.07.2022 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 14:02
Экономика 05.07.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 12:08
Экономика 05.07.2022 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 10:49
Экономика 05.07.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 10:48
Экономика 05.07.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2022 10:20
Экономика 05.07.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.07.2022 08:07
Экономика 05.07.2022 08:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.07.2022 16:27
Экономика 04.07.2022 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 15:43
Экономика 04.07.2022 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 14:24
Экономика 04.07.2022 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 14:05
Экономика 04.07.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 14:00
Экономика 04.07.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 13:14
Экономика 04.07.2022 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 10:34
Экономика 04.07.2022 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.07.2022 09:30
Экономика 04.07.2022 09:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:53
Замначальника волгоградского ГУ МВД Богачук покидает свой постСмотреть фотографии
17:34
Волгоградского бизнесмена наказали штрафом за дискредитацию армии РоссииСмотреть фотографии
17:32
СК выясняет обстоятельства смертельной стрельбы под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:15
Директор волгоградского автосалона получил срок за крупную аферуСмотреть фотографии
17:01
«Пляжа не будет»: в двух водоемах Волгоградской области обнаружили холероподобный вибрионСмотреть фотографии
15:57
Нижегородка после погони под Волгоградом рассказала полицейским, как заработала на BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
15:39
Каскадные сады и технопарк как доминанта: урбанисты рассказали, как изменят пойму ЦарицыСмотреть фотографии
15:17
Под Волгоградом экс-директор МБУ заправлял личное авто служебным бензиномСмотреть фотографии
14:39
«Век бы его не видеть»: на гуляющего без штанов волгоградца возбудили уголовное дело за развратные действияСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В Волгограде курьер забрал у пенсионеров полмиллиона рублей за ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Волгоградские чиновники лишили чернобыльца льгот после потери удостоверенияСмотреть фотографии
13:19
Вооруженные силовики устроили облаву в помидорном раю под Волгоградом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
«Не обращали внимания месяцами»: из-за давней течи на трубе Котово остался без воды на деньСмотреть фотографии
12:27
Под Волгоградом экс-сотрудника УФСИН осудили за смерть девушкиСмотреть фотографии
12:08
Банк Уралсиб снизил ставки по госипотеке и семейной ипотекеСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом молодой муж всадил нож в печень любовнику женыСмотреть фотографии
11:50
Митя Фомин выступит на праздновании 68-летия ВолжскогоСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области прокуроры отстояли зарплаты работников АГЗССмотреть фотографии
11:14
На автодороге «Волгоград-Сальск» сбили насмерть пешехода: водитель в розыскеСмотреть фотографии
10:36
Следователи занялись главой села после липового ремонта дороги под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В аптеках Волгоградской области изымают партию нерастворимого «Парацетамола»Смотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров: за три года в Волгограде отремонтируют 150 дворовСмотреть фотографии
10:20
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:57
Еще одну категорию жителей Волгоградской области освободят от уплаты взносов за капремонтСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде махнули рукой еще на один старый фонтан. Теперь он – арт-пространствоСмотреть фотографии
09:56
СК в Волгограде ищет очевидцев нападения на 20-летнюю девушкуСмотреть фотографии
09:35
В сквере Волгограда установят 7 необычных скамеек и перголуСмотреть фотографии
08:23
Бригада волгоградских медиков отправляется в ЛНР лечить местных жителейСмотреть фотографии
08:07
Росстат зафиксировал снижение средней зарплаты в Волгоградской области на 292 рубляСмотреть фотографии
20:47
Энергетики 5 июля обесточат дома 2 районов ВолгоградаСмотреть фотографии
 