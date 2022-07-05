Экономика 05.07.2022 14:08 Новости компаний
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05.07.2022 14:08 Новости компаний
Домклик от Сбера и сервис Суточно.ру объявили о партнерстве и запустили онлайн-бронирование посуточной аренды жилья. Поиск отеля, мини-гостиницы, дома, квартиры, комнаты, или хостела доступен на специальной странице Домклик и в мобильном приложении.
Пользователи Домклик теперь могут забронировать жилье по фиксированной цене на нужный срок — без дополнительных звонков и общения с арендодателями. Для этого достаточно зайти в раздел посуточной аренды Домклик и выбрать понравившийся вариант. Бронирование и платежи будут проходить на сайте партнера.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик:
— Мы расширяем возможности сервиса Домклик, делая его ещё более удобным и востребованным для людей. Посуточная аренда будет работать на территории всей России. Клиенты Домклик теперь могут находить жилье в краткосрочную аренду для рабочих поездок или на время отпуска. Домклик отдает приоритет безопасности пользователей. Сервис Суточно.ру не случайно стал нашим партнёром — он обеспечивает гарантированное заселение после бронирования и отсутствие скрытых комиссий.
Посуточная аренда жилья с возможностью онлайн-бронирования — это удобная и востребованная услуга. По данным Суточно.ру, спрос на такую аренду вырос в России за последний год более чем на 40%.
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