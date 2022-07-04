Под Волгоградом 15-летний подросток на питбайке влетел в легковушку

В городе Новоаннинском Волгоградской области сегодня, 4 июля, примерно в 12.55 подросток на питбайке протаранил легковушку. Как сообщает ИА «Высота 102», в аварии пострадали двое несовершеннолетних.

— По предварительной информации, несовершеннолетний водитель, управляя питбайком марки «Kayo Basic» без госномеров (регистрации в ГИБДД не подлежит), двигался по переулку Казачьему в сторону улицы Чекуновых, не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с автомобилем LADA Kalina, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения.

По уточненным данным полицейского ведомства, 15-летний водитель питбайка и его 14-летний пассажир с различными травмами госпитализированы в Михайловскую ЦРБ.

По информации от экстренных служб, 15-летний подросток доставлен в больницу с подозрением на перелом таза, 14-летний пассажир питбайка отделался ушибом правой голени и гематомой левой кисти, под вопросом наличие перелома.





Садясь за руль мопеда или скутера, юные участники дорожного движения порой не задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и их родители, которые не принимают во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством. Использование шлемов при езде на мопедах родители тоже упускают из виду. Попав даже в незначительное ДТП, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью.

Взрослые должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.





Словно в подтверждение этих слов сегодня, 4 июля, в хуторе Артановском Нехаевского района Волгоградской области произошло еще ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста.

— По предварительным данным, примерно в 11.10 несовершеннолетний водитель за управлением мотоциклом Racer Panther 200 на 16 километре трассы станица Нехаевская — станица Тишанская не справился с управлением и упал в кювет по ходу движения, — пояснили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона, в Нехаевскую ЦРБ поступил подросток с диагнозом «множественные ушибленные раны мягких тканей верхних и нижних конечностей, туловища, спины и живота». Пострадавшему оказана помощь, несовершеннолетний направлен в Урюпинскую ЦРБ.





ГАИ напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижению им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ транспортное средство задерживается на специализированную стоянку.

Если же нарушитель младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Транспортное средство в этом случае также задерживается и помещается на спецстоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры воздействия.

Фото: Новоаннинский сегодня /t.me / ИА «Высота 102»