



«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») расширил программу финансирования дистрибьютора коммерческой техники «ГК «Современные транспортные технологии» («ГК «СТТ»). В рамках комплексного финансирования дилерской сети автопроизводителя общий срок кредитования дилерской сети увеличен до 7 месяцев, а льготный период факторинга – до 90 дней.

В рамках корпоративного направления «Открытие Авто» предоставляет официальным дилерам ГАЗ финансирование на поставляемые транспортные средства, в том числе и на средне- и малотоннажные грузовые автомобили, а также автобусы малой вместимости и микроавтобусы, с отсрочкой платежа и под залог приобретаемой автотехники. Всего с 2020 года в рамках плодотворного партнерства были профинансированы поставки более 9,5 тысяч единиц техники на общую сумму свыше 16 млрд рублей.

В рамках программы предусмотрены 2 варианта финансирования: продукт с льготным периодом и без. Продукт без льготного периода представляет собой приобретение банком прав требования у автопроизводителя к его официальным дилерам. Автопроизводитель, в свою очередь, предоставляет дилерам отсрочку платежа (коммерческий кредит) на поставляемые транспортные средства. В льготный период вознаграждение за услуги финансирования банку выплачивает автопроизводитель. Дилер же перечисляет ежемесячные проценты по соглашению об отсрочке платежа с банком. Льготный период может длиться теперь до 90 дней.

— В корпоративном направлении «Открытие Авто» сосредоточен на предоставлении максимально широкого спектра услуг, разработанных специально для предприятий из автомобильной сферы. Мы постоянно обновляем финансовые решения, находясь в тесном диалоге с клиентами и создавая индивидуальные программы под конкретные задачи бизнеса в текущих условия», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева. – При этом сотрудничество с компанией «ГК «СТТ» «Открытие Авто» продолжает и в розничном направлении. Учитывая, что основная целевая аудитория покупателей марки ГАЗ – это предприниматели, которым важно сохранение денег в обороте, мы также снизили до 10% первоначальный взнос в рамках программы розничного кредитования.

Воспользовавшись специальным кредитным предложением, будущие владельцы автомобилей ГАЗ могут приобрести новые ТС категории «В», «C» и «D» на сумму до 8 млн рублей сроком до 7 лет, по ставке от 15,5% годовых. Сделка может быть совершена в день обращения в официальных дилерских центрах ГА и партнерской сети автосалонов банка. Заявку онлайн можно также подать на сайте кредитной организации. При этом со стороны официальных дилеров марки может предоставляться специальная цена на автомобиль при приобретении его в кредит по программе от банка «Открытие».

— Одной из наших главных задач сейчас является поддержка наших дилеров и клиентов и внедрение инструментов, которые в это непростое время дадут им дополнительные возможности для развития бизнеса, — добавил Олег Марков, генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии. — Обновленная программа финансирования от наших партнеров, банка «Открытие», – еще один важный шаг в этом направлении».