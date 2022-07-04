Расследования

Волгоградца осудили за призывы к насилию в соцсетях

Расследования 04.07.2022 09:52
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04.07.2022 09:52



К 1 году 10 месяцам лишения свободы условно осужден житель Волгоградской области за размещение в социальной сети материалов экстремистского характера.
- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 29-летний житель Волгоградской области Щербаков А.А. с использованием сети Интернет опубликовал в своем аккаунте высказывания, содержащие признаки призыва к действиям, связанным с насилием, направленным на социальную группу лиц, объединенных по признаку национальности, - сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.
Уголовное дело в отношении Щербакова было возбуждено по ч.2 ст.280 УК России (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).
Решением Городищенского районного мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, сроком на 1 год.
Приговор вступил в законную силу.

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