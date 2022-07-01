Экономика

«Открытие Факторинг» в июне в полтора раза увеличил финансирование компаний МСБ

Экономика 01.07.2022 13:25 Новости компаний
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01.07.2022 13:25 Новости компаний


Программа льготного факторинга для МСП, запущенная правительством Москвы, становится все более востребованной. В июне «Открытие Факторинг» профинансировал в полтора раза больше договоров по льготной ставке, чем в мае. Объем фактического финансирования в рамках программы поддержки на конец июня достиг отметки в 1,2 млрд руб., что в 3 раза больше, чем было в конце мая 2022 года. «Открытие Факторинг» начал принимать заявки на льготный факторинг компаниям малого и среднего бизнеса в рамках программы поддержки в апреле 2022 года.
Воспользоваться субсидированием ставки предприниматели могут до 31 декабря 2022 года. Конечная ставка для заемщика на сегодняшний день составляет 10,75% и рассчитывается по формуле: 1⁄2 ключевой ставки ЦБ РФ + 6%. Финансирование доступно субъектам малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве*.
Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг»: «Своевременное решение о включении факторинга в комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса позволило создать условия для свободного доступа субъектов МСП к финансированию. Льготный факторинг стал эффективной мерой прямой поддержки действующих компаний малого и среднего бизнеса, производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Благодаря прозрачным условиям и четко выстроенным процессам взаимодействия, оперативному запуску программы, у поставщиков появилась возможность получать короткие деньги от факторинговых компаний на более выгодных условиях. Для получения финансирования по программе льготного факторинга поставщик должен относиться к субъектам малого и среднего бизнеса и быть зарегистрирован в Москве. Ограничений по виду деятельности заемщика практически нет. Сохраняется возможность отгружать товары и оказывать услуги в адрес региональных компаний. Программа способствует поддержке субъектов МСП, у которых невысокий запас рентабельности, много расходов, а чувствительность к ставке финансирования очень высока».
Взаимодействие «Открытие Факторинг» с правительством Москвы по вопросам поддержки компаний малого и среднего бизнеса получило развитие в рамках Петербургского международного экономического форума. Во время форума состоялась встреча генерального директора «Открытие Факторинг» Александра Пестова и руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина. Стороны обсудили результаты внедренных в 2022 году мер господдержки субъектов МСП с применением факторинга и возможности их масштабирования.
* Настоящее сообщение не является публичной офертой на заключение договора.

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