МЧС предупредило волгоградцев о надвигающихся ливнях и сильном ветре









Сегодня, 1 июля, с 13:30 до 15:30, а также до конца суток в Волгограде и области кардинально изменится погода.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, на территории Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

На 2 и 3 июля неблагоприятный прогноз сохраняется.

Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать меры безопасности при сильном ветре и грозах.



