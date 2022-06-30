







Врачи в Волгоградской области все больше сталкиваются с молодыми пациентами, страдающими алкоголизмом, сообщили в комитете здравоохранения региона.

- К сожалению, статистика пугающая. С первыми типичными патологиями, прогрессирующими на фоне алкоголизма, к нам поступают молодые пациенты в возрасте от 25 до 40 лет. При систематическом употреблении алкоголя у них развиваются характерные симптомы, связанные с нарушением сердечно – сосудистой системы: общая слабость, нарушение насосных функций сердца, прогрессирует алкогольная кардиомиопатия – иными словами, сердечная недостаточность, вызванная злоупотреблением спиртным. Появляются сбои сердечного ритма и сна, головные боли, что является существенным стрессом для организма, - рассказал заведующий вторым кардиологическим отделением Волгоградского областного клинического кардиологического центра Павел Волков.

По его словам, вышеперечисленные патологии, если своевременно не отказаться от алкоголя и начать лечение, приводят к преждевременной смерти. Часто обильные возлияния чреваты инфарктами и инсультами. Хроническое токсическое воздействие на организм приводил к «алкогольному слабоумию», которое выражается в нарушении памяти, речи и мышления. К сожалению, поступают к врачам и 20-летние.

-У молодого пациента возрастом чуть больше 20 лет было диагностировано официальное заболевание «Пивное сердце», вызванное распространенным пивным алкоголизмом. Скажем так, у пациента был неограниченный доступ к пенному напитку – ежедневные дозы превышали несколько литров. В результате хронического токсического воздействия сердце пациента увеличилось в объемах, стали ослабевать насосные функции сердца, оно стало хуже выполнять свою главную функцию – качать кровь. Указанный диагноз приводит к хронической сердечной недостаточности, - рассказал врач.

Стоит помнить, что в то время, пока алкоголь находится в организме, сердце, кровеносная система и все органы работают в неблагоприятном режиме с колоссальной нагрузкой, что чревато губительными последствиями.



