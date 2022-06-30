Полезно знать

«Пивное сердце и слабоумие»: волгоградский врач рассказал о пагубных увлечениях 20-летних

Полезно знать 30.06.2022 21:44
0
30.06.2022 21:44



Врачи в Волгоградской области все больше сталкиваются с молодыми пациентами, страдающими алкоголизмом, сообщили в комитете здравоохранения региона.
- К сожалению, статистика пугающая. С первыми типичными патологиями, прогрессирующими на фоне алкоголизма, к нам поступают молодые пациенты в  возрасте от 25 до 40 лет.  При систематическом употреблении алкоголя у них развиваются характерные симптомы, связанные с нарушением сердечно – сосудистой системы: общая слабость, нарушение насосных функций сердца, прогрессирует алкогольная кардиомиопатия – иными словами, сердечная недостаточность, вызванная злоупотреблением спиртным. Появляются сбои сердечного ритма и сна, головные боли, что является существенным стрессом для организма, - рассказал заведующий вторым кардиологическим отделением Волгоградского областного клинического кардиологического центра Павел Волков.
По его словам, вышеперечисленные патологии, если своевременно не отказаться от алкоголя и начать лечение, приводят к преждевременной смерти. Часто обильные возлияния чреваты инфарктами и инсультами. Хроническое токсическое воздействие на организм приводил к «алкогольному слабоумию», которое выражается в нарушении памяти, речи и мышления. К сожалению, поступают к врачам и 20-летние.
-У молодого пациента возрастом чуть больше 20 лет было диагностировано официальное заболевание «Пивное сердце», вызванное распространенным пивным алкоголизмом. Скажем так, у пациента был неограниченный доступ к пенному напитку – ежедневные дозы превышали несколько литров. В результате хронического токсического воздействия сердце пациента увеличилось в объемах, стали ослабевать насосные функции сердца, оно стало хуже  выполнять свою главную функцию – качать кровь. Указанный диагноз приводит к хронической сердечной недостаточности, - рассказал врач.
Стоит помнить, что в то время, пока алкоголь находится в организме, сердце, кровеносная система и все органы работают в неблагоприятном режиме с колоссальной нагрузкой, что чревато губительными последствиями.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Полезно знать
30.06.2022 14:49
Полезно знать 30.06.2022 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
28.06.2022 15:34
Полезно знать 28.06.2022 15:34
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
28.06.2022 06:07
Полезно знать 28.06.2022 06:07
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
27.06.2022 12:17
Полезно знать 27.06.2022 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
24.06.2022 09:15
Полезно знать 24.06.2022 09:15
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.06.2022 11:09
Полезно знать 23.06.2022 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.06.2022 20:43
Полезно знать 22.06.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
22.06.2022 16:36
Полезно знать 22.06.2022 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.06.2022 13:29
Полезно знать 18.06.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.06.2022 15:44
Полезно знать 14.06.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.06.2022 10:32
Полезно знать 14.06.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
13.06.2022 08:43
Полезно знать 13.06.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 22:37
Полезно знать 09.06.2022 22:37
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 11:19
Полезно знать 09.06.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 10:29
Полезно знать 09.06.2022 10:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:09
С 12 июля в Волгоградской области ожидаются отключения ТВ и радиоСмотреть фотографии
21:44
«Пивное сердце и слабоумие»: волгоградский врач рассказал о пагубных увлечениях 20-летнихСмотреть фотографии
20:56
«Вместе в цифровое будущее»: «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов на ЮгеСмотреть фотографии
20:30
В Астрахани за махинации на 20 миллионов с фиктивными ДТП осудят волгоградцаСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде всех посетителей ТРК «Европа Сити Молл» вывели на улицуСмотреть фотографии
19:37
«Работала в детском саду нянечкой»: что известно о волгоградке, выбросившей с балкона двоих детейСмотреть фотографии
19:36
Избирком Волгоградской области допустил до выборов коммунистов и «пенсионеров»Смотреть фотографии
19:29
Под Волгоградом мужчина в пьяном угаре едва не утонул в озереСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области случился обвал цен на овощи. Но рыба дорожаетСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде из-за ремонта переезда развернут трамваи № 10Смотреть фотографии
17:01
Мюзиклы и оперетты покажут на фасаде музея в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:47
Работники ВТЗ заняли первые места на корпоративном чемпионате профмастерстваСмотреть фотографии
16:45
Бочаров встретился с контр-адмиралом Владимиром ЦимлянскимСмотреть фотографии
16:42
Трио аферистов из Волгограда обмануло фермеров из 5 регионов на 9,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде после ремонта МФЦ недосчитались 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:21
В мае в Волгоградской области сократилось число безработныхСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области билайн начал распродажу аксессуаров и гаджетовСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде трамваи встали из-за ДТП с легковушкойСмотреть фотографии
14:57
Камазиста-пенсионера осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
14:01
Меньше недоразумений и бюрократии: депутат ГД Савченко перечислил преимущества единого налогового счетаСмотреть фотографии
13:09
Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остротыСмотреть фотографии
12:56
В больнице под Волгоградом нашли мужчину с перерезанным горломСмотреть фотографии
12:55
«Концессии водоснабжения»: профессиональный подход и никакой магииСмотреть фотографии
12:55
Цены на бензин продолжили «копеечное» падение на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом у моста утонул 60-летний мужчинаСмотреть фотографии
12:26
Семьям десяти погибших в ДНР военнослужащих в Волгограде вручили ордена МужестваСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Мусульманин пожаловался на Subway в Волгограде из-за свинины в сэндвичеСмотреть фотографии
12:01
Представительство Волгоградской области начало работу в ЛНРСмотреть фотографии
11:24
Группа «Сплин» выступит на ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Бочаров собрал оперативное совещание в Волгограде по итогам поездки в ЛНРСмотреть фотографии
 