Расследования 30.06.2022 16:42
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30.06.2022 16:42
Перед судом в Волгограде предстанут трое участников преступной группы, которые брали с фермеров деньги на строительство ангаров и исчезали.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело о мошенничестве с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.
По версии следствия, подсудимые с марта по июль 2020 года, действуя от имени подконтрольных коммерческих структур, предлагали фермерам услуги по возведению ангаров для сельскохозяйственных нужд.
- После проведения минимального количества работ, в основном начальных этапов заливки фундамента, сообщники брали с фермеров денежные средства, якобы требовавшиеся на проведение дальнейшего строительства. После получения денег злоумышленники прекращали выходить на связь с клиентами, взятые на себя обязательства не выполняли, - рассказала Черединина.
В общей сложности им удалось обмануть восемь потерпевших на территории Воронежской, Саратовской, Рязанской, Тульской и Тамбовской областей. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 9,5 миллиона рублей.
Вину обвиняемые полностью признали. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела проводилось ГУ МВД России по Волгоградской области.
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