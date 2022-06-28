Происшествия

В Волгограде 49-летний мужчина погиб после наезда на дерево

Происшествия 28.06.2022 11:00
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28.06.2022 11:00


В Советском районе Волгограда накануне произошло смертельное ДТП. Водитель «Волги» погиб после столкновения с деревом. 

— По предварительной информации, в период с 16.00 по 22.50 49-летний водитель за рулем автомашины ГАЗ- 3110 двигался по улице Волгоградской со стороны поселка Новый Рогачик в направлении Ворошиловского района, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 23 по улице Железнодорожной водитель потерял управление и съехал с дороги с последующим наездом на дерево. 

По уточненным данным областного главка МВД, в результате дорожного инцидента водитель «Волги» получил травмы несовместимые с жизнью. 

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