



В день проведения молодежного фестиваля «ТриЧетыре» на центральной набережной Волгограда общественный транспорт перевез более 200 тысяч пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, во время массового мероприятия на линиях работали 70 дополнительных автобусов, троллейбусов и трамваев.

– К окончанию фестиваля подвижной состав начал отправляться от пиковых точек загрузки сразу по мере заполнения салона и продолжил работу до часа ночи, – рассказали в администрации города. – Всего в день проведения фестиваля всеми видами транспорта по муниципальным маршрутам было перевезено 218 тысяч человек.

Напомним, 25 июня в Волгограде прошел масштабный фестиваль, приуроченный к Дню Молодежи. В рамках феста для гостей провели многочисленные мастер-классы, с показательными номерами выступили артисты и спортсмены.

По официальным данным, гостями феста стали более 240 тысяч человек. Наибольшее количество гостей собрал концерт на набережной с участием популярного исполнителя Niletto.

Губернатор Андрей Бочаров также посетил фестиваль, побывав на каждой тематической площадке.