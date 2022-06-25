Фестиваль #ТриЧетыре и концерт посетили 240 тысяч волгоградцев

В Волгограде 25 июня в Центральном районе состоялся первый масштабный молодежный фестиваль. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, мероприятия в рамках феста #ТриЧетыре посетили 240 тысяч человек.

Рекордное количество гостей и участников – 110 тысяч человек – зафиксировали рамки при входе на площадку фестиваля днем. На концерт, проходивший на нижней террасе Центральной набережной, и последующий салют прошли еще 130 тысяч волгоградцев и гостей региона.

Напомним, что с инициативой проведения фестиваля #ТриЧетыре к Андрею Бочарову в конце апреля обратились волгоградские студенты. При поддержке главы региона молодые люди взяли на себя львиную часть организационных вопросов. Волгоградская молодежь, в том числе, разработала концепцию феста, которую сегодня оценили многочисленные гости.

В рамках форума для гостей провели многочисленные мастер-классы, с показательными номерами выступили артисты и спортсмены.

Губернатор Андрей Бочаров также посетил фестиваль, побывав на каждой площадке. Большую часть времени глава региона уделил общению с молодежью – начав день в ГДЮЦе с обсуждения со студентами планов развития поймы и продолжив его непосредственно на площадках феста.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»