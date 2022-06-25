Общество

Фестиваль #ТриЧетыре и концерт посетили 240 тысяч волгоградцев

Общество 25.06.2022 23:13
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25.06.2022 23:13


В Волгограде 25 июня в Центральном районе состоялся первый масштабный молодежный фестиваль. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области,  мероприятия в рамках феста #ТриЧетыре посетили 240 тысяч человек. 

Рекордное количество гостей и участников – 110 тысяч человек – зафиксировали рамки при входе на площадку фестиваля днем. На концерт, проходивший на нижней террасе Центральной набережной, и последующий салют прошли еще 130 тысяч волгоградцев и гостей региона. 

Напомним, что с инициативой проведения фестиваля #ТриЧетыре к Андрею Бочарову в конце апреля обратились волгоградские студенты. При поддержке главы региона молодые люди взяли на себя львиную часть организационных вопросов. Волгоградская молодежь, в том числе, разработала концепцию феста, которую сегодня оценили многочисленные гости. 

В рамках форума для гостей провели многочисленные мастер-классы, с показательными номерами выступили артисты и спортсмены.  

Губернатор Андрей Бочаров также посетил фестиваль, побывав на каждой площадке. Большую часть времени глава региона уделил общению с молодежью – начав день в ГДЮЦе с обсуждения  со студентами планов развития поймы и продолжив его непосредственно на площадках феста. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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