Общество

Волгоградский губернатор слился с молодежью и накормил зама блинами

Общество 25.06.2022 14:55
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25.06.2022 14:55


Первый фестиваль молодежи #ТриЧетыре, который проходит сегодня в Волгограде, посетил губернатор Волгоградской области. Как передает корр. ИА «Высота 102», глава региона Андрей Бочаров прогулялся по Центральной набережной, где его окружили студенты и их родители, чтобы пообщаться и сфотографироваться. Кому-то это удалось. 



На набережной в настоящее время работает множество тематических площадок, развернута торговля. Андрею Бочарову показали плюшевые игрушки, продукцию местных производителей. 

– Все хорошо… Нашей молодежи надо сказать спасибо, потому что они являются организаторами, а мы помогаем, – поделился впечатлениями от увиденного Андрей Бочаров. На предложение сделать такой фестиваль ежегодным глава региона отреагировал позитивно, однако призвал не торопиться.

– Мы обязательно обсудим этот вопрос и примем решение после того, как он пройдет. Я предлагаю не спешить, надо делать все своевременно, - считает губернатор. – Возможности есть. Ведь главное в этом вопросе, чтобы всегда участвовала молодежь. Просто не надо навязывать повестку. Вот то, что сегодня делается – это молодежь. Мы только в качестве организаторов, чуть помочь. А все идеи, подходы – уже от молодежи, поэтому тот, кто говорит, что у нас молодежь ничего не умеет – глубоко заблуждается. Им надо приехать в Волгоград и посмотреть, как молодежь может организовать мероприятие. 


Глава региона сообщил, что обязательно посмотрит все площадки, пообщается с людьми. Также он выразил намерение посетить фестиваль плова, который также проходит сегодня, 25 июня, на Центральной набережной Волгограда. Плова глава региона не отведал, но с удовольствием съел мороженое и порцию гречневой каши.


Позже он пообщался и с ветеранами, которые также пришли на праздник и на патриотической площадке провели круглый стол с молодежью. Губернатор поблагодарил их за отзывчивость и участие в работе фестиваля. 

– Нам посчастливилось жить, когда рядом с нами наши фронтовики, которые как никто другой знают, что такое ужасы войны. И я благодарен, что они откликнулись и сегодня находятся вместе с нами, – сказал Андрей Бочаров. – Мы должны оставаться продолжателями славных традиций. И сейчас наши дети, братья, боевые друзья являются продолжателями славных дел Поколения Победителей —защищают всех нас, защищают Родину, освобождают землю от фашистов, которые, к сожалению, еще есть. 


Представители ветеранского сообщества в свою очередь выразили уверенность в том, что нынешняя молодежь еще прославит регион. 

– Молодежь у нас просто замечательная. Она пойдет дальше, сделает больше, еще больше прославит нашу область и великую Россию, – сказали они. 



На гастрономической площадке Андрей Бочаров после легкого перекуса решил самостоятельно испечь блин. Пробовать то, что вышло, пришлось заместителю губернатора Александру Дорждееву. 

– Хоть первого зама своего накормлю, – пошутил Бочаров, предупредив Дорждеева, чтобы тот не жаловался на отсутствие мяса. 

Отведав угощение, последний, как показалось, остался доволен. 

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