«Утром - ЗОЖ, вечером – молодежь»: на фестивале в Волгограде юных спортсменов учат чемпионы









Множество тематических площадок в настоящее время работает на Центральном набережной Волгограда в рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре, сообщает корр. ИА «Высота 102».













Молодые люди, которые собрались на фестиваль из разных районов Волгоградской области и Волгограда, показывают свои таланты в вокале, танцах, актерском мастерстве и многом другом. На Центральной набережной проходят и множество спортивных мероприятий: баскетбол, футбол, легкая атлетика и другие виды спорта.













Все желающие вместе с именитыми спортсменами могут, к примеру, покидать мячик в кольцо или посоревноваться в точности ударов по воротам. На одной из таких площадок была замечена олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева. Спортсменка призналась, что только сегодня утром прилетела в Волгоград, но не смогла пропустить молодежный фестиваль.













- Здесь соединили два праздника – фестиваль и олимпийский день. Как говорится, утром – ЗОЖ, а вечером уже другой график, где не только спортсмены, а вся молодежь... Всем надо заниматься спортом. Еще не поздно им заняться, приобщиться. Вообще лето - это прекрасная пора. Экзамены все сданы и есть время в этой быстроте жизни остановиться, перезагрузиться, построить планы. День молодежи – это классно, - считает спортсменка.













На молодежном фестивале открыты и лекционные площадки, где с юношами и девушками делятся секретами предприниматели, журналисты. Можно заняться с профессионалами актерским мастерством, вокалом, веб-дизайном или погрузиться в мир it-технологий.

Напомним, тематические площадки закроются в 18:00, а уже через час начнется дискотека и концерт, хедлайнером которого станет певец NILETTO. В 22:00 фестиваль завершится праздничным фейерверком.



