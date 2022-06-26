Море огней, эмоций и один Niletto: в Волгограде завершился первый молодежный фест

В Волгограде завершился масштабный фестиваль #ТриЧетыре, инициированный и подготовленный молодежью для молодежи. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», по официальным данным, гостями феста стали более 240 тысяч человек. Наибольшее количество гостей собрал концерт на набережной с участием популярного исполнителя Niletto.

Фотограф информагентства показал самые яркие кадры этого вечера.







Праздничный концерт, напомним, стартовал на набережной Волгограда 25 июня в 19.00. «На разогреве» у Niletto выступали диджеи Руденко и Саймон. Самый долгожданный гость показался на сцене в 21.00 – за час до праздничного фейерверка. Со сцены в центре Волгограда прозвучали все самые популярные хиты поп-исполнителя.









О количестве зрителей можно судить по снимкам, сделанным фотографом информагентства с высоты. На Центральной лестнице и прилегающих к ней склонах в прямом смысле яблоку было негде упасть. В надежде дотянуться до своего кумира молодежь теснее приживалась к ограждениям.









Финальным аккордом большого праздника стал яркий фейерверк над Волгой.











