Спорт

Новым главным тренером «Ротора» стал Алексей Стукалов

Спорт 27.06.2022 16:20
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27.06.2022 16:20



Волгоградский «Ротор» определился с кандидатурой главного тренера. Им стал 38-летний Алексей Стукалов, ранее работавший главным тренером в таких клубах как саратовский «Сокол», московский «Велес» и «Уфа». 

С башкирским клубом в сезоне 2021-2022 Стукалов выступал в российской премьер-лиге, однако по результатам стыковых матчей с «Оренбургом» «Уфа» уступила своему сопернику и покинула элитный дивизион. После этого Стукалов принял решение уйти из уфимского коллектива по собственному желанию.

Напомним, Алексей Стукалов является сыном известного тренера России Бориса Стукалова, который работал в «Роторе» в конце 90-х годов. Он трудился помощником легендарного наставника сине-голубых Виктора Прокопенко.


Сегодня же в «Роторе» назвали имя нового спортивного директора – Фёдора Щербаченко. 59-летний специалист ранее работал в нескольких футбольных командах России и в странах ближнего зарубежья.

Ранее Щербаченко являлся главным тренером «Ротора» в сезоне 2013-14. Тогда волгоградский коллектив под его руководством занял 15-ое место в первенстве ФНЛ. А в Кубке России сине-голубые дошли до 1/4 финала, обыграв по пути один из топ-клубов России – московский «Локомотив».

На должности спортивного директора «Ротора» Фёдор Щербаченко будет отвечать за ​ долгосрочное развитие клуба, а также определять трансферную политику волгоградской команды.

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