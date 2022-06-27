«Какие претензии к Богу?»: прихожане храма с мироточащими иконами приехали в Волгоград добиваться правды

В феврале 2022 года храм Святителя Николая Чудотворца в станице Распопинской Клетского района Волгоградской области стал известен на всю Россию. В соцсетях разошлось видео редкого явления — мироточения икон в церкви. Однако межъепархиальная комиссия признала явление рукотворным, а в действиях настоятеля храма иеромонаха Луки нашли ряд канонических правонарушений.

Прихожане Никольского храма провели альтернативную экспертизу и надеются отстоять доброе имя своего духовного отца. Все подробности — в материале ИА «Высота 102».





«Просто в голове не укладывается»





Нина Резникова стала свидетелем чуда мироточения в храме Николая Чудотворца в начале декабря 2021 года. С ее слов, она столкнулась с таким явлением первый раз в жизни.

— Мы ехали на вечернюю службу. Она немного позже началась, чем обычно, потому что батюшка болел. Лежала праздничная икона Введение во храм Пресвятой Богородицы. Все подошли к иконе, стали по очереди прикладываться. Я такое [мироточение] первый раз увидела. Это было, конечно, волнение. Я плакала. Икона была вся залита, с нее просто текло. Я такого не видела никогда, — рассказала прихожанка.





Нина вспоминает, что рядом у певчих лежала икона Святителя Луки Крымского.

— Она тоже вся была залита. Мироточила и Казанская икона Божией Матери. Люди уже не удивлялись, они привыкли. Я-то была в декабре, а началось это все с ноября месяца, — уточнила волгоградка.

Резникова утверждает, что настоятель храма находился в заботах, а значит, по ее логике, и не имел никакого отношения к тому, что верующие называют «Божественным чудом».

— Он как зашел в алтарь — служил. Причем здесь батюшка? И как можно говорить, что это рукотворное? Просто в голове не укладывается. Тем более чудо Божье называть лампадным маслом.





Прихожанка уверенно заявляет, что перед началом спецоперации по защите Донбасса в Никольском храме мироточило более 20 икон.

— Как мог священник в 20 икон налить лампадного масла? Это вообще немыслимо. Да и, по-моему, верующему человеку такое в голову не придет, обвинить батюшку Луку в мошенничестве, — заключает Нина Резникова.

Журналисты ИА «Высота 102» сразу после появления в Сети видео мироточения икон отправились в станицу Распопинскую, чтобы своими глазами увидеть чудо, ведь уже на следующий день после сообщения туда потянулись паломники со всей Волгоградской области.





К сожалению, журналистам информагентства так и не удалось пообщаться с настоятелем иеромонахом Лукой. Лишь на внешних стенах храма под иконами стояли небольшие емкости для сбора жидкости, которые были абсолютно сухими. Только на кирпичной кладке проглядывало небольшое влажное пятно. При этом регент храма категорически отказалась делиться с журналистами информацией о мироточении икон без разрешения настоятеля. В итоге корреспонденты ИА «Высота 102» уехали из станицы ни с чем.





«Своими руками такое не сделаешь»

Любовь Попова также первый раз увидела миро, проступившее на иконах, в храме у иеромонаха Луки.

— Это было 5 ноября 2021 года. Мы приехали на службу с родственниками. Ничего необычного поначалу не было, а затем, когда батюшка в алтаре подал возгласы и пошла молитва, мы заметили, что иконы увлажнились. После влага стала собираться в капельки. Некоторые иконы обильно мироточили, некоторые поменьше, — утверждает волгоградка.

Любовь считает, что подобное чудо невозможно сотворить рукотворно.

— Я в недоумении и не понимаю, как это может происходить, потому что много людей это видели. Многие прихожане приезжали из Волгограда, Москвы. Рукотворно это нельзя сделать, — рассказывает прихожанка.





Со слов мирянки, с батюшкой Лукой она познакомилась на самой первой исповеди.

— Могу сказать о нем только хорошее. От него исходят такая любовь и забота. Прихожан много на службах. Приезжали из других регионов. Слава у него добрая, — говорит Любовь Попова. — Он с радостью всех встречает, с улыбкой благословляет. Такая обстановка добра, любви — это необъяснимо. Плохого я о нем ничего не слышала и лично тоже ничего не могу сказать плохого.

«Это прямое святотатство»

Схимонахиня Николая (Федорова) родилась и живет в Волгограде. Приняла постриг в 2007 году. С иеромонахом Лукой схимница познакомилась 20 октября 2021 года. С ее слов, сегодня происходят несправедливые гонения на настоятеля Никольского храма.

Как рассказала информационному агентству волгоградка, председателем той самой межъепархиальной комиссии, признавшей чудо мироточения рукотворным, выступил епископ Калачевский и Палласовский Иоанн.

— Я имела с ним встречу 7 апреля этого года. Пришла, рассказала об альтернативной экспертизе, очевидцах, фото и видео чуда, на что мне было сказано, чтобы все материалы поступили к нему, — рассказала схимонахиня Николая. — Но уже 15 июня епископ Иоанн отказал мне в повторной встрече безо всяких объяснений.

Схимница считает, что непризнание чуда мироточения и кровоточения икон в храме Волгоградской области — упорное и сознательное отвержение спасительной благодати.

— Это прямое святотатство. Хула на Духа Святаго, который проявился у нас через благодать мироточения, через мироточение на святых иконах. Люди богобоязненные, ревнители Бога, сдали пробы этого мира, которые говорят об обратном — что это нерукотворное вещество, которое скапливается на иконах.





По словам схимонахини, экспертами обнаружено шесть сложных по своим формулам веществ.

— Одно говорит о том, что его открыли в 1950 году, другое, что в 1955-м, но в промышленности, производстве, природе такого продукта и вещества не существует, — рассказала Николая. — Тогда вопрос митрополиту Феодору, епископу [Калачевскому и Палласовскому] Иоанну и всем священникам: скажите, пожалуйста, отцы дорогие, как вы определили, что это рукотворное вещество? Как может рукотворное вещество содержать несуществующие в природе вещества? Это же хула на Духа Святаго. Поэтому призываю: одумайтесь. Надо снять все обвинения, отозвать циркуляр, который в таком массовом тираже идет по людям.





Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии протоиерей Алексей Маслов после долгого молчания прокомментировал ситуацию журналисту ИА «Высота 102».

— В начале года из Никольского храма станицы Распопинской Клетского района Калачевской епархии Волгоградской митрополии стали поступать сведения о мироточении икон и стен храма. В таких случаях правящий архиерей епархии предпринимает определенные шаги для выяснения всех обстоятельств и фактов происходящих событий, — рассказал Маслов. — Для выяснения природы наблюдаемого явления была создана межъепархиальная комиссия. В ходе работы комиссии явление мироточения не подтвердилось.

Как уточнили в отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, так как внимание к храму, где происходит указанное явление, носит нездоровый характер, паломничество в данный храм не благословляется. Вопрос допущенных канонических правонарушений настоятеля храма будет рассматриваться.

С иеромонахом Лукой журналистам информационного агентства связаться не удалось. По некоторой информации, возникший скандал серьезно подорвал здоровье настоятеля храма. Священнослужитель находится на лечении в Москве.

Фото, видео, коллаж: схимонахиня Николая (Федорова) / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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