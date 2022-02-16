Общество

Настоящее чудо: в храме Волгоградской области замироточили иконы

Общество 16.02.2022 18:44
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16.02.2022 18:44



В соцсетях и пабликах Волгоградской области сегодня появилось видео редкого явления – мироточения икон. Свидетелями этого события стали прихожане храма Святителя Николая Чудотворца, расположенного в станице Распопинской Клетского района. Первым о чуде в группе «Единение» рассказал православным настоятель храма иеромонах Лука (орфография автора сохранена – прим. ред.).
– У нас в Волгоградской области, Клетский район, станица Распопинская в храме Святителя Николая мироточат Все Иконы, Крест, Стены в Алтаре! А вчера на Вечерней Службе замироточили Иконы на улице Покрова Божией Матери, Святителя Николая и Святой Троицы! На днях со стен Алтаря начало истекать не только Миро, но Кровь!


Большинство участников группы, на страницах которой размещено и видео мироточения, восприняли новость как знак свыше.
– Миро – это хорошо. Кровь плохо, перед войнами такое... 
– Господи, помилуй нас, грешных.
– Все идет под руководством и по плану Всевышнего Отца. А это его ЗНАК НАРОДУ РОССИИ.
Однако некоторые пользователи, правда, усомнились в том, что влага, буквально стекающая с икон, действительно миро: видео было снято в момент, когда на улице шел мокрый снег, поэтому прагматично настроенные граждане предположили, что по стенам храма льется обычная вода. 
– А может это от повышенной влажности воздуха? Судя по видео, на улице не холодная погода. Но при этом идёт снег! В воздухе повышенная влажность, отсюда и образовывается конденсат, –  высказался один из участников группы.
Между тем, сообщает ИА «Высота 102», жидкость, появившуюся на ликах святых, уже отдали на исследование. 
Видео: сообщество «Единение» / ВКонтакте.

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