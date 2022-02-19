Общество

Чудо под замком: журналисты побывали в храме с мироточащими иконами под Волгоградом

Общество 19.02.2022 09:04
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19.02.2022 09:04

 

Станица Распопинская в Клетском районе Волгоградской области прославилась на всю Россию на минувшей неделе благодаря небольшому уютному храму на центральной улице. Соцсети облетело видео с мироточащими здесь иконами. Уже на следующий день в Распопинское из разных городов региона потянулись паломники. Побывали там и журналисты ИА «Высота 102». 

Доехать до Распопинской непросто. От Волгограда до села не меньше трех часов пути. Значительная его часть пролегает по бездорожью. И все же, несмотря на неудобства, сюда держат курс жители не только областного центра. Люди стягиваются из разных концов региона в ожидании увидеть настоящую благодать.

Сложенный из желтого кирпича небольшой храм Святителя Николая Чудотворца стоит в самом сердце Распопинской. Вокруг него – обычные сельские пейзажи: небогатые дома и зимнее бездорожье. Небольшими группами к храму подходят люди, заходят в калитку и замирают… Как оказывается, двери заперты на замок. Нигде поблизости не видно и его служителей. 

— Я с 9 числа не могу дозвониться до настоятеля, — говорит жительница города Михайловки, приехавшая в станицу за чудом. — На два его телефона звонила — оба отключены. Решила приехать к храму, думала, может, хоть тут его застану. Но нет.

Подходим ближе к иконам, которые вся страна наблюдала на видеокадрах. Они в свободном доступе на внешних стенах храма. Под иконами – небольшие емкости для сбора жидкости. Абсолютно сухие к нашему удивлению. Под мозаикой икон весьма скромно проглядывают маслянистые пятна. Небольшое влажное пятно – и на кирпичной кладке.  

И все же мы не теряем надежды встретиться с настоятелем храма. Решаем начать поиски с сельской администрации. Найти ее оказывается совсем несложно. Под местную мэрию приспособлен одноэтажный частный дом, отличающийся от других лишь аккуратной пластиковой отделкой. Рядом с миниатюрным зданием стоит полицейский автомобиль Niva. 

На все наши вопросы в администрации отвечают весьма охотно и указывают дорогу до дома настоятеля.  Добавляют, правда, что вряд ли мы можем рассчитывать на аудиенцию: если машины рядом с воротами нет, значит, и ее хозяина не будет дома. 

— Он давно жаловался на сильные боли в спине. Хотел поехать полечиться в Волгоград. Вот с семьей и уехал, видимо. А так он ведёт службы в храме только по выходным, утром и вечером, — говорят местные жители о настоятеле храма. За разговором перекидывают на WhatsApp видео с мироточением икон внутри распопинского храма.  




Машины возле двора не оказалось, а за забором мы смогли разглядеть лишь скучающего в полном одиночестве цепного пса.

— Если необходима встреча в будний день, нужно договариваться с настоятелем по телефону заранее, — говорят в местной администрации, подразумевая, видимо, свадьбы или похороны сельчан. На просьбу дать номер настоятеля отвечают категоричным отказом – он ведь разрешения на это не давал. 

Все, чем смогли нам помочь, — это телефоном регента храма. Однако и тут нас ожидало разочарование — женщина отказалась без разрешения настоятеля делиться с журналистами информацией о мироточении икон. 

— Могу лишь сказать, что мироточение происходит около полугода. Любая другая информация только с разрешения батюшки, —  сказала, как отрезала, Ангелина. 

Как и многим другим, проделавшим длинный путь к храму, нам приходится уезжать ни с чем.  А если быть до конца откровенными – с легким чувством не случившегося чуда в Распопинской.

 

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