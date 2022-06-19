Мироточение иконы в храме под Волгоградом признали фейком

В феврале 2022 года храм Святителя Николая Чудотворца в станице Распопинской в Клетском районе Волгоградской области стал известен на всю Россию. В соцсетях разошлось видео редкого явления — мироточения икон. Как стало известно ИА «Высота 102», «божественное чудо» признали рукотворным, как и явление «кровоточащей» иконы с надписью «Донецкая».

— У нас в Волгоградской области, Клетский район, станица Распопинская в храме Святителя Николая мироточат Все Иконы, Крест, Стены в Алтаре! А вчера на Вечерней Службе замироточили Иконы на улице Покрова Божией Матери, Святителя Николая и Святой Троицы! На днях со стен Алтаря начало истекать не только Миро, но Кровь! (орфография автора сохранена — Прим. ред.), — именно так сообщал в середине февраля в соцсетях настоятель храма иеромонах Лука.

Журналисты ИА «Высота 102» отправились в станицу Распопинскую, чтобы своими глазами увидеть «чудо», ведь уже на следующий день после сообщения туда потянулись паломники со всей Волгоградской области.

Но ни приехавшие узреть «чудесное» явление волгоградцы, ни журналисты информагентства так и не смогли пообщаться с настоятелем храма. Лишь на внешних стенах храма под иконами стояли небольшие емкости для сбора жидкости, которые были абсолютно сухими. Только на кирпичной кладке проглядывало небольшое влажное пятно. В местной администрации корреспондентам согласились передать видео божественного чуда

Регент храм категорически отказалась делиться с журналистами информацией о «мироточении» икон без разрешения настоятеля, который как сквозь землю провалился. В итоге корреспонденты ИА «Высота 102» уехали из станицы, как и многие паломники попросту ни с чем.

Собственный источник информационного агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что по приходам Волгоградской епархии рассылается циркулярное письмо с опровержением божественного явления «чудес» и рекомендацией для паломников и прихожан.

— Не благославляется паломничество в станицу Распопинскую. Не рекомендуется и исповедоваться у иеромонаха Луки, — сообщает наш собеседник. — Как определили, что заявленные события не подтвердились? Проводилась специальная экспертиза. Вообще в таких случаях, сначала нужно оповещать архиерея, потом проводится экспертиза, а уже намного позже с благословения можно пускать паломников.

Известно, что циркуляр для внутреннего пользования рассылается от лица Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

Журналистам информагентства не удалось оперативно связаться с руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии протоиереем Алексием Масловым. Не оказался доступен и иеромонах Лука.

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