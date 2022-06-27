Экономика

ВТБ рефинансирует ипотеку под 10,5%

Экономика 27.06.2022 10:11 Новости компаний
0
27.06.2022 10:11 Новости компаний


ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5%. Новое предложение позволит заемщикам, оформившим ипотеку в период рекордно высоких ставок, снизить платежную нагрузку вдвое. 

Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 млн рублей, срок – до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы «семейной ипотеки», снизив ставку до 5,7% годовых на весь срок договора (до 4,7% – в ДФО). 

Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ипотека получена в другое время, до рефинансирования клиент должен внести как минимум шесть платежей по кредиту. 

- В феврале-марте этого года рынок пережил беспрецедентное повышение ставок по ипотеке. Многие клиенты были вынуждены остановить свои сделки в ожидании нормализации экономической ситуации. Банк России принял взвешенные  решения, которые позволили оперативно вернуть значение ключевой ставки до уровня начала года. Это позволило банкам не только снизить ставки по новым кредитам, но и перезапустить рефинансирование действующих. Значительно снизить свою долговую нагрузку российским заемщикам поможет наша новая программа. Для части клиентов она снизит ставку по ипотеке фактически вдвое. 10,5% – одно из самых доступных предложений на рынке, которое мы предлагаем как нашим заемщикам, так и клиентам других банков,  – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

 Рефинансируя ипотеку в ВТБ, заемщики могут не только снизить ставку, но и получить дополнительные средства на любые цели – например, на ремонт. Для этого необходимо подать заявку на сайте, в кол-центре или офисе банка.

Ранее ВТБ скорректировал условия по вновь выдаваемым ипотечным кредитам, снизив базовую ставку на 0,4 п.п. В настоящее время оформить жилищный кредит в банке заемщики могут от 10,5%. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (136 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 млрд). В список регионов-лидеров также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край (по 15,5 млрд) и Новосибирская область (11 млрд).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
27.06.2022 10:47
Экономика 27.06.2022 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2022 18:01
Экономика 24.06.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2022 15:14
Экономика 24.06.2022 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2022 13:58
Экономика 24.06.2022 13:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2022 11:26
Экономика 24.06.2022 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2022 11:19
Экономика 24.06.2022 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2022 11:16
Экономика 24.06.2022 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 17:51
Экономика 23.06.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.06.2022 16:03
Экономика 23.06.2022 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 15:32
Экономика 23.06.2022 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 14:43
Экономика 23.06.2022 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 13:59
Экономика 23.06.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 13:13
Экономика 23.06.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 12:36
Экономика 23.06.2022 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 12:18
Экономика 23.06.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:32
Для нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области удвоят штрафыСмотреть фотографии
11:30
На севере Волгограда устраняют аварию на магистральном трубопроводе: фотоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом зять зверски расправился с тещейСмотреть фотографии
10:57
Водитель без прав скончался в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
Банк «Открытие»: 65% жителей ЮФО заявили о готовности развивать собственный бизнесСмотреть фотографии
10:39
Волгоградец погиб при попытке распилить «болгаркой» снаряд времен ВОВСмотреть фотографии
10:39
Волгоградская молодежь назвала желаемый уровень зарплатыСмотреть фотографии
10:29
Семь тысяч тонн мусора и 6 тысяч шин: в Волгоградской области наводят порядокСмотреть фотографии
10:10
Прокуратура встала на тропу борьбы с зарослями конопли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде автобус № 65 с пассажирами совершил вынужденную остановкуСмотреть фотографии
09:41
Эксперимент с налогами и деньги на выживание: с 1 июля в России вступят в силу новые законыСмотреть фотографии
09:25
Сотрудника салона сотовой связи поймали в Волгограде на продаже данных абонентовСмотреть фотографии
09:14
Поселок Гумрак в Волгограде остался без воды из-за аварииСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде и области 27 июня ввели ограничения на продажу алкоголяСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде после публикации в СМИ скосили коноплюСмотреть фотографии
23:00
Дома в 4 районах Волгограда 27 июня обесточат энергетикиСмотреть фотографии
22:17
Волгоградца судят за сообщение в службу 112 о взрыве Крымского мостаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде из-за коммунальной аварии перекрыли дорогу до утра 27 июняСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
СК опубликовал видео с места гибели подростка в аквапарке ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
В Волгограде из-под тополя забила вода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
В Волгоградской области ликвидировали 456 незаконных свалокСмотреть фотографии
16:49
В Волжском в аквапарке «XXI век» утонул 13-летний мальчикСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде 2 июля откроют детский бассейн в ЦПКиО: смотрим цены и графикСмотреть фотографии
14:39
С 27 июня в Волгограде отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:41
Волгоградцам на видео показали «волчье вымя»Смотреть фотографии
12:45
Жителей Волгоградской области в 5 утра разбудил странный гулСмотреть фотографии
11:51
Страх смерти и судороги: в Волгоградской области разбушевались каракуртыСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде в лобовом ДТП пострадали двое детей и взрослыйСмотреть фотографии
10:45
Трассы Волгоградской области оборудуют 5 мобильными пунктами медпомощиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области с 29 июня ожидаются перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
 