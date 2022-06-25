В Волгоградской области женщина умерла в центральном парке









Несчастный случай произошел в хуторе Криушинский Урюпинского района Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в центральном парке этого населенного пункта скончалась 56-летняя женщина.

- Ей стало плохо во время прогулки в парке в присутствии очевидцев, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако она скончалась до прибытия медработников, - сообщила Буянова.

По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь сердца. Телесных повреждений на теле скончавшейся женщины не обнаружено.

По факту ее смерти организована проверка.



