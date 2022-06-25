В Волгоградской области женщина умерла в центральном парке

Происшествия 25.06.2022 12:58
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25.06.2022 12:58
Несчастный случай произошел в хуторе Криушинский Урюпинского района Волгоградской области. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в центральном парке этого населенного пункта скончалась 56-летняя женщина.
- Ей стало плохо во время прогулки в парке в присутствии очевидцев, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако она скончалась до прибытия медработников, - сообщила Буянова.
По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь сердца. Телесных повреждений на теле скончавшейся женщины не обнаружено.
По факту ее смерти организована проверка.
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