Под Волгоградом в ДТП с фургонами пострадал пешеход

Происшествия 25.06.2022 10:09
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25.06.2022 10:09
Мужчина, который осуществлял на дороге сцепку с грузовиком, пострадал от наезда фургона в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Городищенском районе на 960 км трассы Р-22 «Каспий».
- По предварительной информации, 50-летний водитель, управляя автомобилем «МАН», не справился с управлением и совершил наезд на стоявшую автомашину «ГАЗ-33021» под управлением 30-летнего водителя, - сообщили в полиции.
От удара «ГАЗ» совершил наезд на 30-летнего мужчину, который осуществлял зацепление мягкой сцепкой стоящий автомобиль «ГАЗ-33021» к автомобилю «ГАЗ-3302». В результате ДТП пешеход доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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