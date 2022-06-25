Под Волгоградом в ДТП с фургонами пострадал пешеход









Мужчина, который осуществлял на дороге сцепку с грузовиком, пострадал от наезда фургона в Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Городищенском районе на 960 км трассы Р-22 «Каспий».

- По предварительной информации, 50-летний водитель, управляя автомобилем «МАН», не справился с управлением и совершил наезд на стоявшую автомашину «ГАЗ-33021» под управлением 30-летнего водителя, - сообщили в полиции.

От удара «ГАЗ» совершил наезд на 30-летнего мужчину, который осуществлял зацепление мягкой сцепкой стоящий автомобиль «ГАЗ-33021» к автомобилю «ГАЗ-3302». В результате ДТП пешеход доставлен в больницу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



