Благодаря экологической инициативе Сбербанка в Волгограде более 9,5 тонн макулатуры направлено на переработку
Экология 23.06.2022 14:57 Новости компаний
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23.06.2022 14:57 Новости компаний
Сбербанк активно развивает «зелёные» проекты. Один из них – сбор макулатуры и её переработка в Волгоградской области. В рамках этой экологической инициативы при поддержке регионального отделения Сбербанка с начала текущего года уже собрано и отправлено на переработку более 9,5 тонн макулатуры. Из них более тонны собрали жители Волгограда и Волжского через специальные контейнеры для приёма бумаги, которые установлены возле десяти отделений Сбербанка.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Благодаря цифровизации в банке активно используется электронный документооборот, который позволяет сократить использование бумаги в бизнес-процессах. Сбербанк инициирует многие экологические проекты, и акция по сбору макулатуры с целью её последующей переработки имеет большое значение. Присоединиться к неё мы предлагаем не только нашим клиентам, но и всем волгоградцам, которые ответственно относятся к сохранению природных ресурсов».
После предварительной сортировки собранную макулатуру направляют на перерабатывающие предприятия. Современные технологии позволяют производить из вторсырья бумагу для офисной техники и полиграфии, а также продукцию для санитарных целей.
*Контейнеры для сбора отработанной бумаги установлены по следующим адресам:
г.Волгоград, ул Коммунистическая,40
г.Волгоград, пр-кт героев Сталинграда,50А
г.Волгоград, пр-кт героев Сталинграда,1
г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, 25
г.Волгоград, б-р 30-летия Победы, 16
г.Волгоград, ул.Волгоградская, 13
г.Волгоград, ул. Батова, 1
г.Волгоград, ул. Еременко, 98
г.Волгоград, пр-кт Ленина, 77
г.Волжский, ул Мира, 71
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