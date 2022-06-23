ФНЛ-2 и точка: РФС окончательно решил судьбу ​волгоградского «Ротора»

Спорт 23.06.2022 14:26
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23.06.2022 14:26
На сегодняшнем заседании исполкома РФС были утверждены окончательные составы участников первенств ФНЛ-1 и ФНЛ-2 на сезон 2022-2023 годов, сообщает ИА «Высота 102».
Члены исполкома проголосовали за принятое ранее решение президиумом ФНЛ о том, что в лиге в следующем сезоне выступит 18 команд вместо 20, как это было в прошлом чемпионате. На последнее, 18-ое место, которое было вакантно после добровольного снятия «Спартака-2» с турнира, претендовали «КАМАЗ» и «Ротор». В итоге выбор был сделан в пользу клуба из Набережных Челнов, который в первом дивизионе занял 17-ую позицию и должен был вместе с волгоградской командой покинуть лигу по спортивному принципу.
Напомним, в первенстве ФНЛ 2021-2022 «Ротор» занял 18-ое место и не сумел сохранить прописку в первой лиге. Таким образом, волгоградский клуб опускается на дивизион ниже и начнёт следующий сезон в ФНЛ-2. «Ротору» предстоит собрать абсолютно новую команду, так как на данный момент в клубе отсутствует главный тренер, спортивный директор, а должность генерального директора занимает и.о. Павел Никитин. Из основного состава прошлого сезона в команде осталось лишь 2 футболиста. Тем не менее, по сведениям различных источников СМИ, в ближайшее время «Ротор» планирует объявить о первых кадровых перестановках, а также о начале комплектования команды на следующий чемпионат.
После этого волгоградский коллектив выйдет из отпуска и начнёт прохождение предсезонных сборов. По информации автора Телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», первый этап подготовки «Ротор» планирует провести в Подмосковье.
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