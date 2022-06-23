Под Волгоградом священника отстранили от служения после ДТП с пострадавшей

Расследования 23.06.2022 09:46
0
23.06.2022 09:46
В Волгоградской области разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором священник за рулем отечественной легковушки сбил 50-летнюю велосипедистку. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По официальной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло 21 июня в 22:10 в городе Фролово.
- 59-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21060» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Еремина со стороны ул. Подгорной в сторону ул. Октябрьской г. Фролово, напротив дома 36 по ул. Еремина совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, за рулем легковушки находился клирик Урюпинской епархии, иерей Георгий Михайлов. В Урюпинской епархии сообщили, что дело священнослужителя рассмотрят на дисциплинарной комиссии, а на время разбирательств он отстранен от служения.
- По факту случившегося ДТП, 21 июня 2022 года, с участием иерея Георгия Михайлова, который является клириком Урюпинской епархии, можем сообщить следующее.
В отношении самого ДТП ведётся расследование правоохранительными органами. Дело священника будет разбираться на епархиальной дисциплинарной комиссии. Священник Георгий посетил пострадавшую в больнице и выразил свое твёрдое намерение не оставлять своим попечением в процессе лечения и восстановления после данного несчастного случая. По результатам расследования и комиссии будет принято окончательное решение. На время данных разбирательств, священник отстранен от служения, - сообщили в пресс-службе Урюпинской епархии.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Домашний арест и новая экспертиза: потерпевшие и СК сообщили подробности по делу волгоградского экс-врача23.06.2022 07:31
Расследования 23.06.2022 07:31
В Волгограде задержан ростовчанин, напавший на офицера СК22.06.2022 18:34
Расследования 22.06.2022 18:34
В Волгограде слесарь ответит за халатность и смерть 20-летней девушки22.06.2022 17:13
Расследования 22.06.2022 17:13
В Волгограде пенсионера забили молотком и оставили умирать в квартире22.06.2022 12:12
Расследования 22.06.2022 12:12
Производитель тротуарной плитки в Волгограде превратил овраг в свалку22.06.2022 10:01
Расследования 22.06.2022 10:01
СК возбудил дело по факту сбыта ПМ и 3 патронов двумя волгоградцами21.06.2022 15:02
Расследования 21.06.2022 15:02
Под Волгоградом осудят арендодателя за гибель троих рабочих21.06.2022 12:23
Расследования 21.06.2022 12:23
Под Волгоградом сын избил и бросил умирать своего 72-летнего отца21.06.2022 11:00
Расследования 21.06.2022 11:00
В Волгограде алчную убийцу родной тёти изолировали от общества на 10 лет21.06.2022 10:49
Расследования 21.06.2022 10:49
На юге Волгограда задержали браконьеров с сетями и лодкой20.06.2022 19:47
Расследования 20.06.2022 19:47
Уроженец Самарканда в Волгограде из-за измены зарезал свою сожительницу20.06.2022 14:06
Расследования 20.06.2022 14:06
В Волгограде осудят зажимавшего зарплаты и налоги коммерсанта20.06.2022 12:35
Расследования 20.06.2022 12:35
Волгоградского экс-врача объявили в розыск после смерти пациентки19.06.2022 09:09
Расследования 19.06.2022 09:09
В Волгограде арестован отец-убийца годовалой девочки18.06.2022 11:48
Расследования 18.06.2022 11:48
«Девчушке вчера исполнилось год и четыре»: забившему дочь волгоградцу в апреле присяжные простили убийство17.06.2022 14:29
Расследования 17.06.2022 14:29