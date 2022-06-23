Под Волгоградом священника отстранили от служения после ДТП с пострадавшей









В Волгоградской области разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором священник за рулем отечественной легковушки сбил 50-летнюю велосипедистку. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По официальной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло 21 июня в 22:10 в городе Фролово.

- 59-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21060» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Еремина со стороны ул. Подгорной в сторону ул. Октябрьской г. Фролово, напротив дома 36 по ул. Еремина совершил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился клирик Урюпинской епархии, иерей Георгий Михайлов. В Урюпинской епархии сообщили, что дело священнослужителя рассмотрят на дисциплинарной комиссии, а на время разбирательств он отстранен от служения.

- По факту случившегося ДТП, 21 июня 2022 года, с участием иерея Георгия Михайлова, который является клириком Урюпинской епархии, можем сообщить следующее.

В отношении самого ДТП ведётся расследование правоохранительными органами. Дело священника будет разбираться на епархиальной дисциплинарной комиссии. Священник Георгий посетил пострадавшую в больнице и выразил свое твёрдое намерение не оставлять своим попечением в процессе лечения и восстановления после данного несчастного случая. По результатам расследования и комиссии будет принято окончательное решение. На время данных разбирательств, священник отстранен от служения, - сообщили в пресс-службе Урюпинской епархии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области