Владелец «БлинБери» и «СушиВесла» распродает бизнес в Волгограде









Волгоградский предприниматель Евгений Купко, владелец «БлинБери» и «СушиВесла», решил продать часть бизнеса.

- Одним из решений на последнем Совете директоров было решение о продаже доли в бизнесах Кстати Кофе и Пицца Кап (PizzaCup), - написал Купко в своем Telegram-канале.

Это решение предприниматель объяснил тем, что хочет полностью сфокусироваться на других своих брендах - «БлинБери» и «СушиВесла».

Фото ИА «Высота 102»