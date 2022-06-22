Экономика

Владелец «БлинБери» и «СушиВесла» распродает бизнес в Волгограде

Экономика 22.06.2022 12:19
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22.06.2022 12:19



Волгоградский предприниматель Евгений Купко, владелец «БлинБери» и «СушиВесла», решил продать часть бизнеса. 
- Одним из решений на последнем Совете директоров было решение о продаже доли в бизнесах Кстати Кофе и Пицца Кап (PizzaCup), - написал Купко в своем Telegram-канале.
Это решение предприниматель объяснил тем, что хочет полностью сфокусироваться на других своих брендах - «БлинБери» и «СушиВесла».
Фото ИА «Высота 102»

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