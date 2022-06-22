Здравоохранение

В новом здании онкоцентра в Волгограде заработала детская поликлиника

Здравоохранение 22.06.2022 10:57
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22.06.2022 10:57



Поликлиническое отделение для детей в новом корпусе волгоградского онкологического диспансера принимает пациентов. Как сообщили в администрации региона, здесь маленькие пациенты онкодиспансера проходят обследование и лечение.
Детская поликлиника нового центра, расположенная на первом этаже, включает 2 окна регистратуры, 10 кабинетов онкологов и узких специалистов. Вход в поликлинику оборудован специальным подъемником для маломобильных групп населения. Пропускная способность - 100 посещений в день.
В поликлинике появились кабинеты приема узких специалистов: педиатр, отоларинголог, офтальмолог, иммунолог-аллерголог, кардиолог, невролог, реабилитолог и психолог.
Дневной стационар хирургического профиля рассчитан на 10 койко-мест. 
Оборудование новой детской поликлиники позволяет выполнять минимально травматичные вмешательства при доброкачественных опухолях различной локализации. При хорошем самочувствии маленькие пациенты уходят домой сразу после постоперационного осмотра и получений рекомендаций по дальнейшему лечению и наблюдению.



Всего в 2021 году в волгоградском онкоцентре было проконсультировано 6 853 детей. В прошлом году пролечено 1056 детей. За 5 месяцев текущего года лечение получили 425 маленьких пациентов.
Напомним, в минувшие выходные губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил Владимиру Путину о готовности к приему пациентов лечебно-консультативного диагностического онкологического центра с поликлиникой на 700 посещений в смену.
Губернатор принял участие в видеоселекторном совещании по случаю открытия в ряде регионов России новых объектов здравоохранения. 
Фото: администрация Волгоградской области

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