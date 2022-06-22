Цифровизация медицины: современные технологии в помощь лечебным учреждениям региона19.06.2022 07:40
В Волгоград доставят мобильную лабораторию для мониторинга опасных инфекций11.06.2022 17:56
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В Волгоградской области гуляют три вируса07.06.2022 15:09
В Волгограде достроили корпус онкодиспансера03.06.2022 20:07
Стоматология Советского района вошла в состав клинико-диагностического центра ВолгГМУ27.05.2022 14:16
Клиническая стоматологическая поликлиника №10, расположенная на улице Тулака в Советском районе стала частью Стоматологического клинико-диагностического центра Волгоградского государственного медицинского университета. Отделения терапевтического, хирургического, детского профиля продолжают свою работу в привычном...