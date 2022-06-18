Волгоградский губернатор доложил Путину о готовности нового онкоцентра











Сегодня, 18 июня, губернатор Волгоградской области доложил главе государства Владимиру Путину о готовности в Волгограде нового лечебно-консультативного диагностического онкологического центра с поликлиникой на 700 посещений в смену.

Прямое включение произошло с площадки волгоградского онкоцентра и транслировалось в эфире «Россия 24».













- Уважаемый Владимир Владимирович, большое вам человеческое спасибо от всех жителей Волгоградской области за принятое решение по строительству на территории города-героя Волгограда современного лечебно-диагностического центра. Задача, поставленная вами 2-го февраля 2018 года здесь, на Сталинградской земле, во время вашего участия в мероприятиях, посвященных юбилею Сталинградской Победы, выполнена, — сказал Андрей Бочаров. — Мы продолжаем работать с правительством Российской Федерации, министерством здравоохранения Российской Федерации по совершенствованию системы здравоохранения. Большое вам спасибо!













- Андрей Иванович, вам тоже хочу слова благодарности передать и всего самого доброго. Надеюсь, вы и дальше будете уделять необходимое внимание вопросам здравоохранения. Всем врачам Волгоградской области, Волгограда, всего самого доброго. С праздником! Спасибо большое, — обратился к губернатору и медицинским работникам региона Владимир Путин.

Видеоселекторное совещание под председательством президента России прошло накануне Дня медицинского работника. В прямом эфире Владимир Путин поговорил с представителями регионов, где открывается сразу 19 медицинских объектов – это инфекционные больницы, онкологические диспансеры, поликлиники и ФАПы.

Глава государства поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

- От всего сердца желаю успехов вашим коллективам и, конечно, поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником – Днём медицинского работника.

Хочу выразить искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу в России за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, сестёр милосердия, за то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию. Потому что профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости.

Мы знаем, сколько мужества, терпения, сострадания и самопожертвования было проявлено вами в сложнейшие периоды эпидемии коронавируса. Именно эти, лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобождённых территорий.

Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей Минобороны, Росгвардии, других силовых структур – к тем, кто, рискуя, порой жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами, на передовой.

Низкий поклон вам за спасённые жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции, - сказал президент.













Напомним, 2 февраля 2018 года Владимир Путин во время рабочей поездки в Волгоградскую область поддержал предложение региона о создании современного онкологического центра, отвечающего самым высоким стандартам.













Высокотехнологичный объект возведен волгоградскими специалистами в плановые сроки. Лечебно-консультативный диагностический онкологический центр представлен взрослой поликлиникой на 600 посещений в смену, детской поликлиникой на 100 посещений в смену, эндоскопическим отделением, отделением ультразвуковой диагностики, клинико-диагностической лабораторией, микробиологической лабораторией, операционным блоком и др.













Центр оснащен самым современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. На сегодняшний день объект полностью готов к приему пациентов.

Фото: vgtrk.ru, администрация Волгоградской области