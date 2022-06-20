ВТБ проведет вебинар по импортозамещению

Экономика 20.06.2022 16:56 Новости компаний
0
20.06.2022 16:56 Новости компаний
30 июня ВТБ проведет вебинар, посвященный задачам бизнеса в области импортозамещения. Мероприятие пройдет на портале для предпринимателей «Ближе к делу».
Участники вебинара смогут обсудить актуальные вопросы импортозамещения. В частности, речь пойдет о сохранении бизнес-активности в текущей ситуации, возможных решениях для освоения новых ниш, создания и сохранения рабочих мест, выстраивании логистики с контрагентами и других вопросах. Эксперты ВТБ также расскажут о документарных продуктах банка, программах льготного кредитования и импортозамещении в закупочной деятельности.
-Тема импортозамещения становится все более актуальной. Сегодня это не только один из важных факторов поддержания экономики и социальной стабильности в глобальном смысле, но и возможность для предпринимателей развивать свой бизнес. ВТБ предлагает клиентам необходимые инструменты для развития проектов в этой сфере, в том числе гарантии исполнения обязательств перед контрагентами и финансовые средства для развития производств. Мы также готовы поделиться свои опытом и экспертизой по решению задач импортозамещения с предпринимательским сообществом, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
Зарегистрироваться на вебинар можно на портале «Ближе к делу».
Реклама
Волгоградские тепличники повлияли на снижение инфляции в регионе20.06.2022 15:34
Экономика 20.06.2022 15:34
Ипотека с господдержкой в банке «Открытие» — от 6,5%20.06.2022 15:16
Экономика 20.06.2022 15:16
Банк «Открытие» разработал специальное предложение для комплексного транзакционного обслуживания групп компаний20.06.2022 13:48
Экономика 20.06.2022 13:48
Сбер и ФНС упростили налоговый вычет за инвестиции20.06.2022 13:17
Экономика 20.06.2022 13:17
Сбербанк: объём средств на «Счетах Активный возраст» в Поволжье увеличился20.06.2022 09:39
Экономика 20.06.2022 09:39
Волгоградские компании готовы платить зарплату под 200 тысяч рублей18.06.2022 14:43
Экономика 18.06.2022 14:43
Бочаров подвел итоги ПМЭФ-2022 для Волгоградской области18.06.2022 13:04
Экономика 18.06.2022 13:04
Перечень видов деятельности для импортозамещения утвержден в Волгоградской области18.06.2022 10:08
Экономика 18.06.2022 10:08
Бочаров и Миллер закрепили сотрудничество меморандумом17.06.2022 18:07
Экономика 17.06.2022 18:07
ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму17.06.2022 15:18
Экономика 17.06.2022 15:18
Глава ВТБ Андрей Костин призвал к дедолларизации российской экономики17.06.2022 14:28
Экономика 17.06.2022 14:28
Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке17.06.2022 14:16
Экономика 17.06.2022 14:16
Волгоградский губернатор на ПМЭФ предложил новую госпрограмму с участием «Газпром»17.06.2022 14:14
Экономика 17.06.2022 14:14
Банк «Открытие» снизил до 11% ставки по кредитам для МСБ17.06.2022 14:00
Экономика 17.06.2022 14:00
Сбер поможет Волгоградской области в цифровизации здравоохранения и социальной сферы17.06.2022 13:23
Экономика 17.06.2022 13:23