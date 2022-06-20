Экономика

ВТБ проведет вебинар по импортозамещению

Экономика 20.06.2022 16:56 Новости компаний
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20.06.2022 16:56 Новости компаний


30 июня ВТБ проведет вебинар, посвященный задачам бизнеса в области импортозамещения. Мероприятие пройдет на портале для предпринимателей «Ближе к делу».

Участники вебинара смогут обсудить актуальные вопросы импортозамещения. В частности, речь пойдет о сохранении бизнес-активности в текущей ситуации, возможных решениях для освоения новых ниш, создания и сохранения рабочих мест, выстраивании логистики с контрагентами и других вопросах. Эксперты ВТБ также расскажут о документарных продуктах банка, программах льготного кредитования и импортозамещении в закупочной деятельности.

-Тема импортозамещения становится все более актуальной. Сегодня это не только один из важных факторов поддержания экономики и социальной стабильности в глобальном смысле, но и возможность для предпринимателей развивать свой бизнес. ВТБ предлагает клиентам необходимые инструменты для развития проектов в этой сфере, в том числе гарантии исполнения обязательств перед контрагентами и финансовые средства для развития производств. Мы также готовы поделиться свои опытом и экспертизой по решению задач импортозамещения с предпринимательским сообществом, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Зарегистрироваться на вебинар можно на портале «Ближе к делу». 

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