Активисты очистят от бытового мусора берег ерика Судомойка в Волго-Ахтубинской пойме, где массово отдыхают, но не любят за собой убирать жители Волгограда и области.

Как сообщил ИА «Высота 102» директор филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Волгоградской области» Валерий Юрченко, экологическая акция пройдет при поддержке регионального отделения ОНФ. Участие в ней примут и эковолонтеры, которые переживают за природу и не могут спокойно наблюдать, как живописные места поглощает бытовой мусор.

- Это все от бескультурья люди так себя ведут. Мы хотим приучить граждан к тому, что если посещали, отдыхали, то собрали за собой в мешочек и увезли. Ситуация в последнее время меняется в лучшую сторону, я сам наблюдаю, но проблема, к сожалению, еще никуда не ушла. Мы недавно проводили аналогичную акцию на ерике Гнилой, где на протяжении 1 километра собрали 21 мешок мусора, каждый объемом в 120 литров, - рассказал Юрченко.

По его словам, как правило, отдыхающие отставляют после себя пластиковые бутылки и посуду, бумажки, упаковки от продуктов, гигиенические принадлежности и многое другое.

Акция стартует 21 июня утром от поворота на Сахарное лесничество в Среднеахтубинском районе. В ходе экологической акции планируется очистить от бытового мусора примерно 1- 1,5 км береговой территории.

Все желающие могут присоединиться к большой уборке.

На фото ерик Судомойка

Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»